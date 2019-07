Cảnh giác với những nguyên nhân khiến bạn chảy nước mắt không kiểm soát

Dị vật trong mắt: Khi trong mắt xuất hiện dị vật - như bụi hoặc lông mi - cơ thể sẽ sản sinh nhiều nước mắt hơn để đẩy dị vật ra. Bên cạnh đó, những vật mà bạn không thể nhìn thấy bằng mắt thường - như các phân tử trong khói hay hóa chất trong hành cũng có thể kích thích phản ứng này. Mắt khô: Vấn đề này có thể xảy ra khi cơ thể không sản sinh đủ nước mắt, do mắt khô quá nhanh, hoặc do sự mất cân bằng nước, dầu và niêm dịch. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này. Cơ thể sẽ phản ứng bằng cách chảy nước mắt nhiều hơn. Đau mắt đỏ: Đây là một nguyên nhân phổ biến gây chảy nước mắt ở cả trẻ em và người lớn. Tình trạng này khiến một hoặc cả hai bên mắt đỏ, ngứa và như thể có cát ở trong. Vi khuẩn hoặc virus là những tác nhân gây bệnh phổ biến. Dị ứng: Mắt ướt, ngứa thường đi kèm với ho, sổ mũi và các triệu chứng dị ứng khác. Bạn cũng có thể bị dị ứng mắt. Cảm lạnh cũng khiến mắt bạn chảy nước, nhưng không làm mắt ngứa. Đây là một cách để phân biệt cảm lạnh và dị ứng. Tắc tuyến lệ: Thông thường, nước mắt chảy ra từ tuyến lệ bên trên mắt, tràn ra bề mặt nhãn cầu và chảy vào các tuyến ở khóe mắt. Nhưng nếu các tuyến này bị tắc, nước mắt sẽ đọng lại và khiến mắt bạn ướt. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, như nhiễm khuẩn, chấn thương, thậm chí lão hóa. Xước mắt: Bụi, cát và kính áp tròng có thể làm xước giác mạc, khiến mắt bạn đỏ, đau, chảy nước mắt nhiều và nhạy cảm với ánh sáng. Dù các vết xước này thường tự khỏi trong hai ngày, bạn nên đến bác sĩ để đảm bảo không bị nhiễm trùng. Lẹo: Lẹo mắt có thể khiến mắt ướt, xuất hiện cục u nhỏ, sưng đau ở rìa mí mắt. Vi khuẩn là nguyên nhân gây lẹo mắt, và lẹo mắt sẽ tự biến mất trong vài ngày. Tốt nhất bạn đừng nên cố nặn lẹo như nặn mụn, vì bạn sẽ khiến cho vi khuẩn lây lan. Các vấn đề với lông mi: Lông mi có thể mọc vào phía trong thay vì cong ra ngoài, chà xát vào mắt. Đây là chứng lông quặm, thường xảy ra sau nhiễm trùng, chấn thương hoặc một số vấn đề khác. Viêm mí mắt: Tình trạng này khiến mí mắt sưng, mắt có cảm giác châm chích và chảy nước, đỏ, ngứa. Nguyên nhân có thể là do nhiễm trùng, chứng đỏ mặt (roseacea) hoặc dị ứng. Tình trạng này thường tự biến mất, nhưng bạn có thể điều trị để nhanh khỏi hơn.

