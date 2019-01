Cẩn trọng với những thay đổi bất thường cảnh báo bạn đang mắc bệnh

Mụn lẹo kéo dài ở mắt: Nguyên nhân xuất hiện mụn cục trên mí mắt là do tuyến bã nhờn bị tắc và chúng thường sẽ tự hết sau một vài ngày, nhưng cũng có khi kéo dài vài tuần, cực kỳ khó chịu. Nếu thường xuyên bị mụn lẹo hoặc mụn lẹo xuất hiện trong một thời gian dài, đó có thể là triệu chứng của ung thư biểu mô tuyến bã nhờn. Rụng lông mày: Thay đổi bất thường này là dấu hiệu cảnh báo tuyến giáp trạng đang suy yếu. Điều này cũng là nguyên nhân khiến tóc bạn thưa dần nhưng nếu chủ động chữa trị từ sớm thì bạn sẽ không gặp phải hiện tượng trên. Mắt sụp mí: Ngoài do gen di truyền thì đây cũng là một dấu hiệu cảnh báo tuổi già mà bạn nên quan tâm từ sớm. Nếu mí mắt sụp đến mức che khuất tầm nhìn thì bạn cần chủ động đi cắt bỏ phần da thừa trên mí mắt để không gây bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Dái tai có nếp nhăn: Theo một nghiên cứu từ Mỹ, những người có nếp nhăn ở dái tai thường có nguy cơ mắc bệnh tim lên tới 30%. Nếu cả hai bên dái tai đều có nếp nhăn thì nguy cơ mắc bệnh tim mạch có thể lên tới 77%. Cổ sưng đau: Đây có thể là dấu hiệu của bệnh Graves - một dạng rối loạn miễn dịch gây áp lực lên tuyến giáp (cường giáp). Bệnh có thể xuất hiện ở phái nữ từ 20 - 50 tuổi, đi kèm với các triệu chứng như mắt lồi, sụt cân... Mỡ thừa ở hai bên eo: Những người có mỡ thừa ở hai bên eo thường dễ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hoặc tim mạch. Không chỉ vậy, họ còn dễ gặp phải các vấn đề như suy giảm trí nhớ, mất tập trung, thiếu tỉnh táo... Do đó, bạn nên thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh hơn để ngăn ngừa các bệnh trên. Lòng bàn tay đỏ: Lòng bàn tay đỏ có thể là triệu chứng sớm cảnh báo bệnh gan. Đặc biệt, bạn còn dễ gặp phải các vấn đề như mệt mỏi thường xuyên, cơ thể uể oải và không có đủ năng lượng làm bất kỳ việc gì khác. Màu da thay đổi: Tình trạng da nhăn nheo, nhợt nhạt có thể là dấu hiệu của bệnh vàng da. Do sắc tố bilirubin tăng lên trong máu, kéo theo là hiện tượng mắt đỏ. Tốt nhất nếu thấy màu da thay đổi bất thường thì bạn nên đi khám ngay. Ảnh: BS, Internet. Video "Những thực phẩm tốt cho người đau dạ dày". Nguồn: VTC.

Mụn lẹo kéo dài ở mắt: Nguyên nhân xuất hiện mụn cục trên mí mắt là do tuyến bã nhờn bị tắc và chúng thường sẽ tự hết sau một vài ngày, nhưng cũng có khi kéo dài vài tuần, cực kỳ khó chịu. Nếu thường xuyên bị mụn lẹo hoặc mụn lẹo xuất hiện trong một thời gian dài, đó có thể là triệu chứng của ung thư biểu mô tuyến bã nhờn. Rụng lông mày: Thay đổi bất thường này là dấu hiệu cảnh báo tuyến giáp trạng đang suy yếu. Điều này cũng là nguyên nhân khiến tóc bạn thưa dần nhưng nếu chủ động chữa trị từ sớm thì bạn sẽ không gặp phải hiện tượng trên. Mắt sụp mí: Ngoài do gen di truyền thì đây cũng là một dấu hiệu cảnh báo tuổi già mà bạn nên quan tâm từ sớm. Nếu mí mắt sụp đến mức che khuất tầm nhìn thì bạn cần chủ động đi cắt bỏ phần da thừa trên mí mắt để không gây bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Dái tai có nếp nhăn: Theo một nghiên cứu từ Mỹ, những người có nếp nhăn ở dái tai thường có nguy cơ mắc bệnh tim lên tới 30%. Nếu cả hai bên dái tai đều có nếp nhăn thì nguy cơ mắc bệnh tim mạch có thể lên tới 77%. Cổ sưng đau: Đây có thể là dấu hiệu của bệnh Graves - một dạng rối loạn miễn dịch gây áp lực lên tuyến giáp (cường giáp). Bệnh có thể xuất hiện ở phái nữ từ 20 - 50 tuổi, đi kèm với các triệu chứng như mắt lồi, sụt cân... Mỡ thừa ở hai bên eo: Những người có mỡ thừa ở hai bên eo thường dễ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hoặc tim mạch. Không chỉ vậy, họ còn dễ gặp phải các vấn đề như suy giảm trí nhớ, mất tập trung, thiếu tỉnh táo... Do đó, bạn nên thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh hơn để ngăn ngừa các bệnh trên. Lòng bàn tay đỏ: Lòng bàn tay đỏ có thể là triệu chứng sớm cảnh báo bệnh gan . Đặc biệt, bạn còn dễ gặp phải các vấn đề như mệt mỏi thường xuyên, cơ thể uể oải và không có đủ năng lượng làm bất kỳ việc gì khác. Màu da thay đổi: Tình trạng da nhăn nheo, nhợt nhạt có thể là dấu hiệu của bệnh vàng da. Do sắc tố bilirubin tăng lên trong máu, kéo theo là hiện tượng mắt đỏ. Tốt nhất nếu thấy màu da thay đổi bất thường thì bạn nên đi khám ngay. Ảnh: BS, Internet. Video "Những thực phẩm tốt cho người đau dạ dày". Nguồn: VTC.