Cẩn trọng với căn bệnh khiến nữ MC VTV nguy cơ bị mù vĩnh viễn

MC Thu Hương mới đây đã chia sẻ về tình trạng bệnh khá nặng khi thị lực mắt ảnh hưởng. Theo nữ MC , từ năm ngoái mắt của cô đã có dấu hiệu yếu đi nhưng chủ quan vì cho rằng làm việc nhiều nên mắt bị mỏi, cùng với công việc nhà đài khá bận nên quên đi. Mới đây, tình trạng ngày càng trầm trọng hơn nên cô đi khám, bác sĩ chẩn đoán cô bị đục thủy tinh thể và khuyên cần phẫu thuật sớm nếu không sẽ bị mù. Cô cũng cho biết, bác sĩ nói phải thay thủy tinh thể nhân tạo cả hai mắt và một số vấn đề nữa. Điều này cùng với việc đang gặp nhiều chuyện về tài chính nên khiến cô khá stress.

Thông tin về bệnh tình của nữ MC VTV Thu Hương được chia sẻ đã khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ bất ngờ. Họ cũng rất lo lắng trước tình trạng bệnh tình của cô.

Trên thực tế, căn bệnh đục thể tinh thể rất nhiều người mắc phải. Trước nay, mọi người vẫn nghĩ đục thủy tinh thể là bệnh chỉ xảy ra ở người cao tuổi, nhưng nhiều người trẻ cũng gặp phải. Một ước tính của BV Mắt Trung ương cho thấy trong tổng số ca mắc đục thủy tinh thể đến thì người trẻ chiếm tới 30 – 40%.

Theo bác sĩ, đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân gây mù chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới cũng như ở nước ta nếu không được phẫu thuật kịp thời sẽ dẫn tới mù hoàn toàn. Bệnh thường có 4 nguyên nhân chính là do bẩm sinh, mắc phải do bệnh lý toàn thân như tiểu đường, lupus hệ thống..; do chấn thương trong quá trình hoạt động thể thao, lao động ảnh hưởng đến mắt và do lão hóa ở tuổi già.

Hiện nay, ngày càng có nhiều người trẻ mắc đục thủy tinh thể do tác động bởi lối sống chủ quan, thiếu ý thức chăm sóc mắt, yếu tố bệnh lý như những người làm trong môi trường độc hại, đục thủy tinh thể thứ phát sau bệnh glocom, viêm màng bồ đào... Ngoài ra, thói quen mỗi ngày từ việc sử dụng máy tính, điện thoại, tiếp xúc trực tiếp với tia cực tím… không biết điều tiết làm mắt quá tải.

Việc lạm dụng thuốc cũng là nguyên nhân dẫn tới đục thủy tinh thể . Có những người tự ý ra hiệu thuốc mua thuốc về điều trị đau mắt, lạm dụng trong thời gian dài mà không theo chỉ định của bác sỹ hoặc mắc các bệnh lý như viêm khớp, bị gout, viêm tai mũi họng... trong thuốc điều trị có thuốc chống viêm corticoid, quá trình điều trị kéo dài cũng gây ra đục thủy tinh thể.