Cẩn trọng thông tin quảng cáo TPCN Vina Tảo của Lead Việt

(Kiến Thức) - Cục An toàn Thực phẩm vừa ra khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin TPBVSK Vina Tảo và Egorex Omega 3.6.9 của Công ty Cổ phần Quốc tế Lead Việt Nam quảng cáo trên một số website.

Theo thông tin từ Cục An toàn Thực phẩm – Bộ Y tế, thời gian vừa qua trên trang http://www.leadviet.com.vn/san-pham/vina-tao.html quảng cáo sản phẩm TPBVSK Vina Tảo (Tảo xoắn spirulina Việt Nam) và trên trang https://five.vn/bac-ninh/dau-ca-my-egorex-omega-3-6-9-278573.html quảng cáo sản phẩm TPBVSK Egorex Omega 3.6.9 sai quy định của pháp luật về quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Được biết TPBVSK Egorex Omega 3.6.9 và Vina Tảo bị cảnh báo này là các sản phẩm được Công ty Cổ phần Quốc tế Lead Việt Nam (địa chỉ: Số 05, lô OV16.5 - KĐT Xuân Phương, Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Sản phẩm Vina Tảo của Lead Việt bị cảnh báo

Cục An toàn thực phẩm đã mời Công ty Cổ phần Quốc tế Lead Việt Nam lên làm việc, tuy nhiên đại diện công ty khẳng định sản phẩm TPBVSK Vina Tảo (Tảo xoắn spirulina Việt Nam) trên trang http://www.leadviet.com.vn/san-pham/vina-tao.html và sản phẩm TPBVSK Egorex Omega 3.6.9 trên trang https://five.vn/bac-ninh/dau-ca-my-egorex-omega-3-6-9-278573.html không phải do Công ty Cổ phần Quốc tế Lead Việt Nam thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng và sẽ không được đảm bảo về chất lượng, an toàn theo công bố được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.