Cẩn trọng khi mua Vượng khí chữa bệnh hô hấp

Theo nội dung thông báo của Cục An toàn thực phẩm, trong thời gian vừa qua, trên website: https://www.facebook.com/caolongvuongkhi có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao lỏng Vượng khí vi phạm quy định quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Sản phẩm Cao lỏng Vượng khí bị cảnh báo vi phạm quy định quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Sản phẩm Cao lỏng Vượng khí được Công ty Cổ phần Phúc An Việt Nam, (Địa chỉ: Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đã làm việc với Công ty, tuy nhiên đại diện công ty khẳng định sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao lỏng vượng khí đang quảng cáo trên website https://www.facebook.com/caolongvuongkhi không phải do Công ty Cổ phần Phúc An Việt Nam thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng, và sẽ không được đảm bảo về chất lượng, an toàn theo công bố được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao lỏng vượng khí bị cảnh báo trên trang website/internet nêu trên.