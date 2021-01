“Cạn lời” trang phục phản cảm, lố lăng của sao Việt chốn tôn nghiêm

Ghé thăm miền Bắc những ngày đầu năm, Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu 2012 Julia Hồ liên tục đăng ảnh lễ chùa cùng hội bạn. Ngoài việc để lại lời khen dành cho nhan sắc mặn mà của bông hậu, không ít người còn chú ý tới chiếc quần “thị phi” mà một người bạn của Julia Hồ chưng diện. Dù không hở hang nhưng chiếc quần tập bó sát, không được che chắn khiến cô nàng để lộ chỗ nhạy cảm. Đây không phải lần đầu hình ảnh kém sang xuất hiện chốn tôn nghiêm. Trước đó, không ít nghệ sĩ gặp sự cố trang phục từng bị la ó. Lâm Khánh Chi từng nhận vô số chỉ trích bởi chọn đồ xuyên thấu tham gia giỗ Tổ nghề. Không chỉ một lần, cô từng bị “ném đá” khi diện váy hở trên thiếu dưới ở dịp lễ tổ năm trước đó. Cũng tại lễ Tổ nghề, hình ảnh Mai Ngô xấu đi khi lựa chọn áo croptop, quần bó sát cùng tổng thể vô cùng luộm thuộm. Mai Phương Thúy gây tranh cãi vì xuất hiện trong buổi cúng khai máy đoàn phim do cô đầu tư sản xuất. Hoa hậu diện bộ vest vàng nổi bật nhưng cổ khoét quá sâu, lộ vòng một. “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân khiến người quan tâm bàn tán do trang phục phản cảm, hở hang đứng cúng Tổ nghề. Thảo Trang từng bị phản ứng khi mặc đồ hở hang đi lễ chùa Bái Đính. Hoa hậu Kỳ Duyên gặp sự cố do mặc váy ngắn đứng trước cửa chùa Linh Ứng. Không hở hang song nàng cô nàng thị phi Thư Dung lại khiến người khác khó chịu vì cố tình ưỡn ẹo, tạo dáng như đang tập yoga dâng hương trước cửa Phật. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Ngọc Trinh hở bạo tại LHP Cannes, bình thường hay phản cảm? Nguồn: Yannews.

