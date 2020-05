Căn bệnh teo thùy não của MC Thảo Vân đáng sợ tới mức nào?

Năm 2014, MC Thảo Vân khiến cho người hâm mộ lo lắng khi thông báo tin mình mắc căn bệnh teo thùy não trái. Tính đến nay đã 6 năm sống chung với căn bệnh tuổi già, sự suy giảm trí nhớ của nữ MC ngày một suy giảm nghiêm trọng.

Mới đây, Thảo Vân đã chia sẻ về tình hình bệnh lý của mình trên trang cá nhân. Cô cho biết: “Quên đến mức này thì thật sự đáng báo động rồi”.

MC Thảo Vân đã sống chung suốt 6 năm với căn bệnh teo thùy não trái. Teo thùy não là căn bệnh thoái hóa não thường gặp phải ở người già (từ 60 tuổi trở lên) khiến cho các chức năng của thùy não dần mất đi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng nhận thức và hoạt động của người bệnh. Mắc bệnh khi mới ngoài 40 đến nay khi đã ở tuổi 50, tình trạng bệnh teo thùy não trái của MC Thảo Vân ngày một nghiêm trọng. Vậy nhưng nữ MC luôn suy nghĩ tích cực và rất lạc quan để chăm lo cho con trai mình. Bệnh teo thùy não là hiện tượng chết đi của các tế bào thần kinh (neuron) và các tế bào thần kinh đệm trong thùy não (gồm có thùy trán, thùy đỉnh, thùy chẩm và thùy thái dương), khiến cho kích thước của các thùy bị thu nhỏ lại. Cùng với sự thay đổi cấu trúc, các chức năng của thùy não cũng mất đi làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng nhận thức và hoạt động của người bệnh. Các chức năng của thùy não Bộ não được chia thành 4 phần tương ứng với 4 thùy, bao gồm: thùy trán, thùy chẩm, thùy thái dương và thùy đỉnh. Mỗi thùy nắm giữ những chức năng quan trọng khác nhau. Cụ thể: Thùy trán: Thùy trán lớn nhất trong 4 thùy, nằm ở phía trước của hộp sọ. Nó chi phối các hoạt động về tinh thần như khả năng tư duy, lập kế hoạch và đưa ra các quyết định. Chúng ta sử dụng thùy trán gần như hàng ngày, chẳng hạn như suy nghĩ phải ăn gì vào buổi sáng, lên kế hoạch công việc, tính toán những con số, giải quyết các vấn đề trong công việc, cuộc sống hoặc những tình huống xã hội khác. Ngoài ra, thùy trán cũng giúp kiểm soát các kích thích tình dục, ảnh hưởng đến khả năng ăn nói lưu loát, trôi chảy của con người. Thùy đỉnh: Thùy đỉnh nằm ở giữa não, phía trên thùy chẩm, là nơi truyền dẫn thông tin để tạo ra các vận động, đồng thời là nơi xử lý các tín hiệu có liên quan đến vị giác, xúc giác và khứu giác. Nhờ vậy, con người có thể ngửi được mùi; cảm nhận được các vị chua, cay, mặn, ngọt và có cảm giác khi ai hoặc vật gì đó chạm vào người. Thùy thái dương: Thùy thái dương gồm có hai thùy nằm ở cả hai bên trái và phải của não (gần tai). Thùy thái dương đặc biệt quan trọng đối với thính giác, ngôn ngữ và ký ức. Nhờ vậy, chúng ta hiểu được những gì mình đang nghe (nói, cười, khóc), biết dùng từ ngữ để diễn đạt những điều mình muốn nói, ghi nhớ được hình ảnh, lời nói và chuyển trí nhớ ngắn hạn thành dài hạn nhằm giúp ghi nhớ lâu hơn. Thùy chẩm: Thùy chẩm nằm ở sát gáy, nhỏ nhất trong 4 thùy nhưng là trung tâm xử lý hình ảnh chính của não. Mắt tiếp nhận thông tin, truyền đến thùy chẩm xử lý nhanh và giúp chúng ta hiểu được chính xác những gì mà mắt đang nhìn thấy. Bệnh teo thùy não có nguy hiểm không? Mỗi thùy não giữ những nhiệm vụ quan trọng, đặc trưng riêng, nên khi có sự tổn thương ở bất kỳ thùy nào sẽ làm mất các chức năng tương ứng. Cụ thể, khi thùy trán bị tổn thương sẽ gây ra những thay đổi về tính cách, dễ bùng phát những cơn giận dữ, vui buồn thất thường, khó kiểm soát hành vi tình dục... Trong khi đó, người bệnh đi đứng loạng choạng, rất dễ bị té ngã; không cảm nhận được mùi, vị; không biết nóng, lạnh và cũng chẳng có cảm giác được chạm vào nếu thùy đỉnh bị tổn thương. Teo thùy não ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng nhận thức và hoạt động của người bệnh. Ảnh: Hellobacsi.

Hay khi kích thước của thùy thái dương bị teo nhỏ lại, sẽ làm giảm khả năng nghe, nói và ghi nhớ. Người bệnh teo não sẽ gặp khó khăn trong việc việc sử dụng từ ngữ để diễn đạt ý mình muốn nói; để đồ dùng ở đâu thường không nhớ nên mất thời gian tìm kiếm hoặc nghĩ rằng có kẻ lấy cắp. Dần dần trí nhớ của người bệnh ngày càng giảm sút, quên luôn tên của mình và cả người thân, trở nên lú lẫn không nhớ được ngày tháng, quên luôn các hoạt động cần thiết hàng ngày (đánh răng, rửa mặt, cài cúc áo). Còn teo thùy thái dương gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với các vấn đề về thị giác, ví dụ gây mù màu, ảo giác, khó nhận ra hình dạng của các vật thể…

Bệnh teo thùy não không thể chữa khỏi vì các tế bào thần kinh đã chết không thể phục hồi lại được. Tuy nhiên, nếu bệnh được phát hiện và cải thiện sớm sẽ giúp giảm sự thoái hóa của các tế bào thần kinh, làm chậm sự phát triển của bệnh.

Một trong những nguyên nhân sâu xa làm tăng nguy cơ teo thùy não là do các gốc tự do được tạo ra trong quá trình hoạt động của não tấn công vào chính các cấu trúc của não. Do đó, theo các chuyên gia thần kinh, để ngừa bệnh teo thùy não cũng như ngăn chặn, hỗ trợ cải thiện bệnh hiệu quả mỗi người cần chủ động chống các gốc tự do tăng sinh quá mức trong cơ thể.