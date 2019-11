Căn bệnh lạ của “nữ hoàng gợi cảm” HyunA nguy hiểm ra sao?

Theo lời tâm sự của HuynA, cô là dạng người cứ thấy cơ thể mệt mỏi thì uống thuốc nên khi được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng u uất và rối loạn hoảng sợ, cô đã không tin vào điều đó. Hiện, nữ ca sĩ phải gặp bác sĩ 2 lần/tuần để điều trị dứt điểm.



Rối loạn hoảng sợ là một chứng bệnh của nhóm rối loạn lo âu. Cơn hoảng sợ là tình trạng tâm lý, là cảm giác sợ hãi cực độ và lo sợ điều tồi tệ sắp xảy ra. Cơn hoảng sợ thường ngắn và đột ngột và gây ra các phản ứng dữ dội ở cơ thể.

Rối loạn hoảng sợ là tình trạng những cơn hoảng loạn và sợ hãi xuất hiện thường xuyên mặc dù không có nguyên nhân cụ thể nào. Chúng xuất hiện ở bất cứ nơi nào, tại bất kì thời điểm nào mà không hề có dấu hiệu báo trước. Do đó, người bệnh có xu hướng tránh xa những nơi mà cơn hoảng sợ xảy ra. Trong một số trường hợp, nỗi sợ lấn át người bệnh, khiến họ không thể rời khỏi nhà.

HuynA được chẩn đoán mắc chứng u uất và rối loạn hoảng sợ. Rối loạn hoảng sợ thường gặp ở lứa tuổi thiếu niên, nhưng phổ biến ở lứa tuổi 18-19 và tỷ lệ nữ giới bị bệnh cao hơn nam giới. Những triệu chứng của bệnh rối loạn hoảng sợ bao gồm: Nhịp tim và huyết áp tăng Đau ngực và dạ dày Chóng mặt, thở gấp, khó thở hoặc yếu người Toát mồ hôi lạnh Cảm giác lo lắng, tuyệt vọng và suy nghĩ tới các vấn đề xấu xảy ra Cảm giác sắp xảy ra nguy hiểm, sợ mất kiểm soát hoặc tử vong Bồn chồn, đứng ngồi không yên, nói rất nhanh Có thói quen như gỡ ngón tay hoặc ngón chân, siết chặt tay Nếu bạn có các dấu hiệu và triệu chứng của rối loạn hoảng sợ, hãy đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tình trạng bệnh có thể diễn tiến nghiêm trọng hơn. Rối loạn hoảng sợ cũng có thể gây ra nhồi máu cơ tim. Vì vậy, bạn hãy gặp bác sĩ để được tư vấn và đưa ra hướng điều trị hiệu quả nhất. Cơ địa và tình trạng bệnh lý có thể khác nhau ở nhiều người. Bạn hãy luôn thảo luận với bác sĩ để được chỉ định phương pháp chẩn đoán, điều trị và xử lý tốt nhất dành cho bạn. HuynA phải gặp bác sĩ 2 lần/tuần để điều trị dứt điểm bệnh tâm lý.

Ngoài ra, HuynA còn gặp những triệu chứng lạ như hay bị ngất, đột nhiên mất thị giác, chỉ nhìn thấy màu trắng rồi bất tỉnh. Đến khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán HyunA bị ngất do chứng thần kinh phế vị (Vasovagal). Đây là nguyên nhân phổ biến nhất của ngất, trạng thái xảy ra khi cơ thể phản ứng quá mạnh, chẳng hạn như khi nhìn thấy máu hoặc đau khổ về tình cảm.

Video "Người Việt trầm cảm ở mức độ nào". Nguồn: VTC.

Ngất do thần kinh phế vị thường không gây hại và không cần điều trị. Tuy nhiên, có thể làm tổn thương chính mình khi ngất. Bác sĩ có thể giúp xác định lý do gây ra ngất và thảo luận về cách có thể tránh chúng. Ngoài ra, nếu có trải nghiệm ngất do thần kinh phế vị thường xuyên đủ để ảnh hưởng chất lượng sống, bác sĩ cũng có thể kê thuốc cho bệnh nhân.