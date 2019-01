Cách trả thù ngọt ngào với các ông chồng vô tâm

Phụ nữ bất hạnh khóc cạn nước mắt khi lấy phải người chồng vô tâm. Buồn vì chồng vô tâm lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng lục đục trong gia đình, khi tức nước vỡ bờ thì không thể hàn gắn được nữa. Vậy cách trị chồng vô tâm như thế nào? Ly hôn có phải là giải pháp? Nhẫn nhịn chịu đựng có làm cuộc sống tốt hơn?

Phụ nữ vốn có nhu cầu cảm xúc nhiều hơn đàn ông và thường để cảm xúc dẫn dắt. Nhưng hãy trở thành một người phụ nữ hiện đại và thông minh đối phó với chồng vô tâm một cách khôn ngoan. Trước khi quyết định làm gì khi chồng vô tâm thì hãy cho mình một không gian tĩnh lặng đong đếm xem điều gì làm phụ nữ chúng ta hạnh phúc. Thật sự khi đã quyết định kết hôn thì có 3 yếu tố chính làm nên một người phụ nữ hạnh phúc.

- Thứ nhất là may mắn, một điều mà ai cũng nghe đi nghe lại rất nhiều lần và thấm vào máu, đó là “phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc thông minh, xinh đẹp, giỏi giang cũng không bằng may mắn”. Nói về may mắn, nó là một thứ gì đó rất mơ hồ, không thể lý giải và nắm bắt được hoặc kiểm soát được may mắn đó nhiều hay ít sẽ đến với mình. Vậy thì chúng ta hãy bỏ qua điều thứ 1 này khi gặp phải chồng vô tâm với vợ.

Anh không quan tâm tới cảm xúc của tôi như ngày xưa

- Thứ 2 là người đàn ông, nếu gặp phải một người chồng tâm lý, quan tâm tới vợ con thì còn gì bằng. Nhưng nếu lấy phải một người chồng vô tâm thì thật đáng thương cho người vợ đó. Trách móc ư? Nếu như buồn một người chồng vô tâm, trách móc có thể làm thay đổi được người đàn ông thì các chị em phụ nữ khác đã thành công lâu rồi. Thay đổi bản chất của người đàn ông ư? Phụ nữ thật ảo tưởng sức mạnh, ngay cả mình còn không thay đổi được bản chất của mình thì làm sao có thể thay đổi bản chất của một người khác, đó là chuyện không tưởng.



- Thứ 3 là người phụ nữ, đây chính là yếu tố còn lại duy nhất có thể thay đổi cục diện khả thi nhất và nắm trong tay quyền kiểm soát có mang lại hạnh phúc cho chính mình hay không? Nếu bạn buông, bạn sẽ mất tất cả, bạn vẫn sẽ là người phụ nữ bất hạnh đó ngay bây giờ và mãi về sau, chấp nhận một cuộc sống nhàm chán trong bế tắc. Nếu bạn quyết định thay đổi, sẽ có một chuyển biến mới tích cực cho cuộc đời bạn.

Phụ nữ mãi cố gắng nghĩ mọi cách để tương tác đến người đàn ông, muốn họ trở thành một người đàn ông “có tâm” để được “ hạnh phúc”. Và chắc chắn các bạn đã nghe được rất nhiều lời khuyên, các mách bảo thầm kín từ chị em phụ nữ để chồng bạn không vô tâm với bạn nữa, các bạn đã áp dụng và có người thất bại, có người thành công trong một thời gian ngắn rồi đâu cũng vào đấy. Có bao giờ bạn uất ức là tại sao mình mãi là người phải cố gắng không? Vô tâm đến từ những điều rất nhỏ nhặt như những khoảnh khắc lãng mạng của tình yêu chẳng hạn như là quên ngày đầu tiên hẹn hò, ngày sinh nhật vợ...và lớn hơn một chút là bị cuốn vào cuộc sống cơm áo gạo tiền, chồng đi làm về áp lực mệt mỏi, về đến nhà là buông hết xem như vợ không tồn tại, không quan tâm đến cảm xúc của vợ làm tình cảm phai nhạt dần và nghiêm trọng hơn nữa là việc nhà để vợ một tay làm hết, từ chăm con đến nội trợ, mặc cho vợ chịu cực chịu khổ rồi nhậu nhẹt bỏ vợ nằm khóc ở nhà một mình.

Hãy lắng nghe chính người đàn ông trong cuộc lên tiếng, cánh mày râu nghĩ gì khi người chung chăn gối dùng mọi biện pháp tác động lên họ nhé. Tôi hỏi anh, vợ khóc anh có mủi lòng không, anh trả lời rất dứt khoát: "khóc vô dụng”. Phụ nữ à, đàn ông sợ những giọt nước mắt nhưng phải đặt đúng thời điểm, họ sợ và lảng tránh lúc đó, nước mắt lúc bấy giờ chỉ là giải pháp tạm thời, nếu anh ta đã vô tâm thì có khi chính giọt nước mắt – vũ khí của phái nữ sẽ gây rắc rối cho bạn đấy.

Nếu đã có con, hãy quan tâm và yêu thương chồng hơn nữa, sự chân thành sẽ đi từ trái tim đến trái tim, con khóc con buồn đau thì chồng sẽ động tâm, đừng dùng con để tạo áp lực cho chồng, hãy để họ tự nhìn nhận một cách khéo léo. Hãy cùng anh ấy đi ăn uống gặp gỡ bạn bè của bạn là những người phụ nữ may mắn có một người chồng biết quan tâm chăm sóc, biết đâu đấy trong những cuộc vui, những cách cư xử của người chồng khác, chồng bạn sẽ nhìn thấy phần thiếu sót của mình. Một người phụ nữ biết yêu thương bản thân, thần thái tự tin biết rõ “bạn đắt giá bao nhiêu” sẽ rất lôi cuốn đấy, hãy để anh ấy tự “động tâm” một cách thông minh nhé. Từ động tâm sẽ đi đến có tâm. Hãy để anh ấy tự nhìn lại chính bản thân mình, tự giác thay đổi. Chỉ có sự tự nguyện không còn vô tâm nữa từ chính anh ấy thì mới lâu dài được, phụ nữ chỉ có thể tự thay đổi để cuốn hút người đàn ông về phía mình chứ không thể khóc lóc, than trách hay so sánh được.

Người ta thường nói rằng chồng là đất, còn vợ là cây. Cây làm sao xanh tươi, nở hoa nếu lỡ ở trên một mảnh đất khô cằn? Phụ nữ ơi, chúng ta không muốn chọn con đường ly hôn và muốn tiếp tục xây dựng tổ ấm thì chỉ có một con đường duy nhất là mặc kệ “người ta nói” và bạn sẽ trở thành đất và chồng sẽ là cây nhé, cây sẽ xanh tươi nếu chính mảnh đất khô cằn ấy tự làm nó trở nên màu mỡ và tôi tin rằng người phụ nữ khéo léo, thông minh và tài năng như bạn sẽ làm được điều đó. Hãy trả thù anh chồng vô tâm của bạn thật ngọt ngào nhé.