Cách tận dụng nho khô thừa sau Tết nhận tối đa lợi ích

Nho khô được nhiều người chọn làm quà đãi khách ngày Tết nhờ hương vị thơm ngon lại rất tốt cho sức khỏe. Thế nhưng, mua sắm quá tay khiến nho khô thừa lượng lớn sau Tết. Nếu đã ngán ăn trực tiếp, bạn nên dùng 8-10 quả nho khô ngâm trong cốc nước qua đêm rồi thưởng thức. Chuyên gia sức khỏe cũng nhấn mạnh, chỉ khi ngâm với nước thì nho khô mới phát huy tối đa lợi ích sức khỏe. Thời điểm tốt nhất để thưởng thức nho khô ngâm nước là buổi sáng khi dạ dày trống rỗng. Bằng cách này, dưỡng chất dồi dào cùng với vitamin B, C, acid folic sẽ giúp bạn khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng. Bên cạnh đó, nước nho khô còn chứa lượng kali cao giúp thải lượng natri dư thừa, giảm huyết áp. Hàm lượng polyphenol trong nho khô tương đối lớn. Thậm chí được đánh giá vượt trội so với nho tươi. Khi đi vào cơ thể, chất này sẽ phát huy tác dụng chống oxy hóa, ức chế hoạt động của các gốc tự do. Từ đó, cơ thể nhận được tác dụng chống lão hóa rõ rệt. Sắt, vitamin B và các chất khoáng có trong nho khô sẽ giúp cơ thể bạn tăng cường sản xuất hồng huyết cầu trong máu, từ đó ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Đặc biệt, canxi là thành phần quan trọng của xương có nhiều trong nho khô. Nó duy trì sức khỏe tổng thể của xương. Khi ăn, canxi trong nho có thể bảo vệ bạn khỏi chứng loãng xương. Ngoài ra, nho khô được biết đến với đặc tính kháng khuẩn. Vì thế, uống nước nho khô có thể giúp xử lý vi khuẩn và loại bỏ mùi hôi miệng. Để nhận được những lợi ích trên, chuyên gia sức khỏe khuyên nên chọn nho khô tự nhiên và không có thêm đường hóa học. Nếu được, nên ưu tiên chọn thực phẩm hữu cơ. Lưu ý không nên chọn những quả nho trông tươi sáng vì có thể chúng được xử lý bằng sulfur dioxide. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Rộn ràng không khí mua sắm Tết. Nguồn: VTV1.

