Cách nhận biết thịt gà, vịt và lợn bị tiêm hóa chất

Cách nhận biết thịt gà bị bơm nước

Thịt gà thường bị bơm nước, chất tạo vàng, bạn có thể nhận biết qua những biểu hiện dưới đây:

- Nếu da gà có màu vàng óng và đều màu nhưng phần mỡ lại trắng, chứng tỏ gà đã bị tẩm thuốc nhuộm vàng.

- Dùng tay kiểm tra, gà tươi có da săn chắc, gà bị tiêm thuốc có da trơn trượt, thiếu liên kết với phần thịt.

- Gà ngon: Có thân gà nhỏ gọn, săn chắc. Da gà khi mua có màu vàng nhạt, vùng có màu vàng đậm như ức, lưng. Phần da gà không được bầm tím, thâm, tái.

Thịt gà ngon có màu da đẹp, thịt chắc không nhão. Cách chọn thịt gà ngon



Có thân gà nhỏ gọn, săn chắc. Da gà khi mua có màu vàng nhạt, vùng có màu vàng đậm như ức, lưng. Phần da gà không được bầm tím, thâm, tái. Nếu bạn chọn gà sống:

- Gà tơ: Da và lông mềm mại, lỗ lông chân nhỏ, mào đỏ chót, hậu môn đỏ.- Gà mái già: Chân cứng, đóng vẩy, lông xù, lỗ chân lông to, cổ nhỏ, da trắng, xám, nổi nhiều vết sần, hậu môn to, gà trống già thì cựa dài.

Cách nhận biết thịt vịt bị bơm nước

Để nhận biết vịt bị bơm nước bạn nên:

- Quan sát hai bên đùi và lườn con vịt, nếu thấy căng bóng, thớ thịt dày, to thì không nên mua.

- Dốc ngược con vật lên, nếu thấy nó biến dạng thì con đó đã bị bơm nước.

- Người bán thường chọn hai vị trí đùi và lườn để bơm nước. Bạn cũng có thể dùng tay ấn, thịt bị bơm nước thường bập bùng, nhão.

Cách chọn thịt vịt ngon

- Chọn mua con trưởng thành và béo, ức tròn, da cổ và da bụng dày, mọc đủ lông (điểm mút của hai cánh vừa đủ đan chéo vào nhau).

- Không chọn vịt non vì ăn không ngon, lại mất nhiều công nhổ lông tơ. Vịt non có mỏ to và mềm. Vịt già mỏ nhỏ và cứng. Vịt đã đẻ nhiều lứa thì bụng dưới xệ xuống.

- Khác với gà nếu ăn thịt vịt thì nên chọn vịt đực, vì vịt đực ăn ngon hơn vịt cái.

Cách nhận biết thịt heo bơm nước và thuốc an thần

- Nếu là thịt bị bơm nước, thuốc an thần: Sờ vào các thớ thịt căng mọng nước, bị rỉ nước. Khi dùng tay ấn vào sẽ nhận thấy rất rõ ràng là có nước chảy ra. Đặc biệt, khi đun thịt, nước ra rất nhiều, miếng thịt bị quắt lại.

- Hương vị thịt khi nấu chín không có vị thơm tự nhiên, đó là thịt nhiễm thuốc kháng sinh, thuốc an thần.

- Thịt ngon: Là thịt khi mua dùng tay ấn vào miếng thịt tạo thành vết lõm nhưng không để lại dấu vết khi nhấc ngón tay ra. Màu sắc bình thường, sáng và khô, không bị nhớt, khối thịt rắn chắc. Ngoài ra, thịt lợn có màu hồng nhạt đến đỏ thẫm, khối thịt săn chắc, không nhũn nhão, không rỉ dịch, có độ đàn hồi cao.

Cách nhận biết thịt heo ngon

- Là thịt khi mua dùng tay ấn vào miếng thịt tạo thành vết lõm nhưng không để lại dấu vết khi nhấc ngón tay ra. Màu sắc bình thường, sáng và khô, không bị nhớt, khối thịt rắn chắc.

- Ngoài ra, thịt heo có màu hồng nhạt đến đỏ thẫm, khối thịt săn chắc, không nhũn nhão, không rỉ dịch, có độ đàn hồi cao.