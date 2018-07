Cách làm 4 món canh vừa ngon vừa bổ dưỡng giúp ngủ sâu giấc

1. Canh sườn hạt sen. Nguyên liệu: Dẻ sườn, hạt sen, ngô non, cà rốt, súp lơ xanh, nấm hương khô, hành, ngò, gia vị. Sườn luộc qua rửa sạch lại rồi ướp với muối, tiêu, hạt nêm. Ảnh: lamsao.com. Nấm hương ngâm nước nóng cho nở. Cắt đôi nếu to, bỏ chân. Bắp non bổ đôi. Cà rốt tỉa hoa cắt miếng dày 0,5cm Hành lá, ngò cắt dài 2 cm. Hạt sen tươi rửa sạch. Súp lơ xanh rửa sạch, cắt miếng vừa ăn

Đun sôi 1,2 lít nước. Ảnh: nhahanghuongsen.com.vn. Cho sườn vào nấu 20 phút. Hớt bỏ bọt nếu có. Cho hạt sen, nấm hương, ngô ngọt và nêm thêm 1 thìa mắm, gia vị cho vừa miệng, nấu thêm 10 phút. Cho cà rốt, súp lơ xanh (bắp ngô non) nấu thêm 2 phút cho hành ngò tắt bếp. Múc ra tô, trang trí, ăn nóng. Ảnh: monngonmoingay.com. 2. Canh rau rút cá rô. Nguyên liệu: Cá rô, rau rút, đậu bắp, cà chua, me, rau om, ớt, tỏi, dầu ăn, gia vị. Rau rút nhặt rửa sạch, cắt khúc, cá rô làm sạch. Bắt nồi lên bếp, cho dầu ăn vào xào rô đồng sơ qua. Đổ nước vào nồi đun sôi rồi cho rau rút vào. Ảnh: eva.vn. Dầm me vào bát, cho thêm nước nóng và gạn lấy nước cốt. Đổ nước me vào nồi, cho cà chua vào đun sôi, vớt bọt, nêm vừa ăn. Ảnh: 7monngonmoingay.info. 3. Canh cua thiên lý. Nguyên liệu: Cua đồng, hoa thiên lý, bột gia vị, hạt nêm, nước mắm. Cua đồng rửa sạch, gỡ mai, yếm để riêng, bỏ yếm, rửa sạch, để ráo, cho vào cối, giã nhuyễn với vài hạt muối. Dùng thìa lấy phần gạch ở mai cua, cho vào bát với 1/4 thìa cà-phê hạt nêm. Tráng qua nước cho hết mùi hôi. Ảnh: eva.vn. Cho cua đã giã vào tô, hòa với 1 lít nước, bóp nhẹ để thịt cua tan đều rồi lọc. Bắc nồi nước cua lên bếp, nêm vừa ăn, đun lửa to và dùng đũa khuấy theo chiều kim đồng hồ đến lúc nồi nóng và nước cua chuyển sang màu đục. Khi cua đã nổi kín mặt nồi và canh sôi thì hạ lửa thật nhỏ để chin cái cua. Ảnh: Tinhot247.vn. Chờ canh sôi thì cho hoa thiên lý vào, vặn lửa to để canh sôi lại. Cho chỗ gạch cua đã làm sạch vào nồi canh đang sôi để gạch cua tan ra, tạo thành một màu vàng trên mặt nồi canh thì tắt bếp. Nêm bột gia vị, hạt nêm sao cho vừa ăn. Ảnh: doisongphapluat.com. 4. Canh vịt trắng, bí xanh. Nguyên liệu: Thịt ức vịt, bí xanh, nấm đông cô, cà rốt, ngò gai, hành khô, hành lá, gừng, rượu trắng, muối, dầu ăn, hạt nêm, nước mắm. Ảnh: 24h.com.vn. Rửa thịt vịt với 3 muỗng canh rượu trắng thật sạch, xả lại vịt bằng nước lạnh, để ráo, rồi chặt miếng vừa ăn. Bí xanh gọt vỏ, bỏ ruột, rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Ướp bí với 1 thìa cafe hạt nêm. Phi thơm hành tím băm cùng 2 thài café dầu ăn, cho vịt vào xào săn. Ảnh: yeunoitro.net. Khi thịt vịt săn lại, cho gừng, nấm đông cô, vào xào chung nêm vào thịt vịt muối, hạt nêm rồi đảo đều. Trút thịt vịt vào nồi 500 ml nước sôi hầm khoảng 20 phút cho vịt chín mềm sau đó cho cà rốt, bí xanh vào hầm thêm 5 phút, nêm gia vị cho vừa ăn. Tắt bếp. Múc canh ra tô, cho rau ngò gai và hành lá lên trên và dùng nóng. Ảnh: baomoi.com.

