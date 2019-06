Cách làm 10 loại nước ép detox giúp thải độc, giải nhiệt ngày nóng

Nước ép dưa chuột + chanh: Đây là thức uống hỗn hợp có hương vị, giàu vitamin C giúp tăng cường chất chống oxy hóa và bảo vệ bạn khỏi tình trạng phát ban do nắng nóng. Để làm thức uống này, bạn cần đặt 1 lát dưa chuột, 1 lá bạc hà và 1 lát chanh vào ly nước sôi sau đó đợi 15p là đã có một cốc nước giải khát ưng ý. Nước chanh + bạc hà: Đặt một vài lá bạc hà và lát chanh vào một cốc nước sôi để nguyên trong 15 phút sau đó thêm chút mật ong là bạn đã có một loại thức uống tốt giúp bảo vệ cơ thể khỏi cái nóng của mùa hè và chống lại mất nước. Nước cam: Để chuẩn bị cho loại nước này khá đơn giản, bạn chỉ cần vắt 1 quả cam và thêm 1 chút muối, khuấy đều. Đây là thức uống rất giàu vitamin C, chất điện giải, có ích trong việc ngăn ngừa chứng mất nước và tăng cường điện giải cho cơ thể. Sữa không kem: Theo các chuyên gia, sữa không kem rất giàu vitamin và ít calo, là thức uống giúp xua tan cơn đói cũng như làm dịu nhanh cơn khát của bạn trong những ngày hè nóng bức. Hơn nữa, đây là thức uống không quá cầu kỳ, bạn chỉ cần chuẩn bị trước một bình sữa đã tách kem để trong ngăn mát của tủ lạnh, khi cần có thể dễ dàng mang ra sử dụng. Hỗn hợp sữa chua: Cho một chút nước, hạt thì là, 1 lát gừng và 1 chút muối vào cốc sữa chua, trộn đều là bạn đã có một thức uống rất tốt cho sức khỏe. Theo các chuyên gia, hỗn hợp sữa chua trên giàu vi khuẩn tốt, có tác dụng chống oxy hóa, tăng cường điện giải giúp bảo vệ cơ thể bạn tránh khỏi bệnh nhiễm trùng, ngăn mất nước. Nước ép dưa hấu: Để làm nước ép dưa hấu giải nhiệt mùa hè, lại tốt cho sức khỏe, bạn cần thêm 2 thìa nước cốt chanh và một chút muối vào nước dưa hấu đã ép trước đó rồi trộn đều. Đây là thức uống hoàn hảo cho mùa hè cung cấp gần như tất cả các khoáng chất cần thiết, ngăn ngừa tình trạng mất nước. Nước hoa hồng: Thêm một chút nghệ tây và cánh hoa hồng tươi vào trong nước, đun sôi khoảng 10 phút rồi bảo quản qua đêm. Buổi sáng tỉnh dậy, bạn chỉ cần cho thêm 1 chút mật ong vào là đã có một thức uống rất tốt cho sức khỏe vào mùa hè này. Trà xanh: Tuy uống trà sẽ làm cơ thể mất nước vì nó có chứa caffeine, nhưng trà xanh lại là ngoại lệ. Để làm thứ cuống này bạn chỉ cần thêm 1 chút chanh vào cốc trà xanh đã ủ sẵn, thậm chí có thể thêm 1 vài viên đá lạnh vào cho dễ uống. Bơ + sữa: Đây là đồ uống rất tốt cho mùa hè, không chỉ làm dịu cơn khát mà còn có lợi với sức khỏe. Muốn có hỗn hợp thức uống này, bạn cần cho một ít sữa đông, một chút lá bạc hà khô, muối, mật ong và dâu tây vào máy xay sinh tố. Chế biến xong, bạn chỉ cần thêm chút đá bào là có thể dùng được. Dưa chuột + xạ hương: Theo các chuyên gia, đây là loại thức uống có tác dụng “thần kỳ” trong việc làm mát cơ thể và ngăn ngừa tiết mồ hôi. Để chế biến, bạn cần cho từ 1 đến 2 quả dưa chuột cùng với 1 thìa mật ong, muối, hạt thì là và lá bạc hà tươi vào máy xay xay nhỏ. Bạn cũng có thể cho thêm đá lạnh để uống.

