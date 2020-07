Cách dùng bột sắn dây tai hại cho sức khỏe, nhiều người vẫn mắc

Phụ nữ mang thai không nên dùng bột sắn dây: Đối với phụ nữ mang thai, khi cơ thể nóng có thể dùng bột sắn dây để hạ nhiệt. Nhưng nếu thấy mình đang lạnh, mệt mỏi, có dấu hiệu tụt huyết áp thì không nên sử dụng bột sắn dây vì có thể làm tăng tính hàn trong cơ thể dẫn tới mệt mỏi hơn. Phụ nữ có dấu hiệu động thai, dạ con co bóp nhiều càng không nên dùng. Không nên ướp bột sắn dây với hoa bưởi: Thói quen ướp hoa bưởi vào sắn dây để nước uống được thơm hơn nên bỏ, bởi hoa bưởi là làm giảm dược tính của bột sắn dây một cách đáng kể. Chưa kể việc cho hoa bưởi (dù đã phơi khô) vào sẽ khiến bột nhanh bị hỏng, mốc... ảnh hưởng lớn đến chất lượng của bột. Không uống quá nhiều bột sắn dây sống: Bất kể thứ gì ăn quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Kể cả những người khỏe mạnh bình thường cũng không nên uống quá 1 ly nước sắn dây/1 ngày. Cách uống sắn dây tốt nhất là nên uống chín và chỉ nên cho 1 chút đường. Theo các chuyên gia, khi uống bột sắn dây sống, hàm lượng dinh dưỡng sẵn có trong sắn dây được giữ nguyên nên rất bổ dưỡng lại dễ làm. Tuy nhiên, không phù hợp người bụng dạ yếu vì có thể dẫn đến tiêu chảy, lạnh bụng do tính hàn của sắn dây. Khi pha chín, bột sắn dây bị giảm dược tính đi khá nhiều, lượng dinh dưỡng cũng giảm. Tuy nhiên ăn chín thì an toàn sức khỏe cho mọi người vì hầu hết chúng được chế biến thủ công, không qua khử trùng hay đạt tiêu chuẩn chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm nào nên sẽ không thể tránh khỏi việc lẫn tạp chất, bụi bẩn và kể cả các loại vi trùng. Để an toàn, nên uống bột sắn dây pha với nước sôi hoặc nấu thành chè, có thể để nguội hay, bảo quản ngăn mát tủ lạnh hoặc thêm ít nước đá để thưởng thức. Đối với trẻ dưới 10 tuổi, hệ thống đường ruột chưa phát triển hoàn toàn, không khuyến khích cho trẻ uống sắn dây vì trẻ dễ thiếu hụt dinh dưỡng và vừa không hấp thu được bột sắn dễ dẫn đến bị rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, do tính hàn mà bột sắn dây không nên dùng cho người đang mắc phong hàn, cảm lạnh hay cảm giác đuối sức, tụt huyết áp. Việc dùng sắn dây lúc này càng khiến cơ thể đuối sức, mất nhiệt, mất năng lượng thêm. Cách phân biệt bột sắn dây nguyên chất: Hiện nay, vì lợi nhuận gian thương thường hay trộn bột sắn thường với bột sắn dây để kiếm lời. Bởi vậy, khi mua người tiêu dùng cần thận trọng. Bột sắn dây thật là loại bột hạt to, sắc cạnh, có màu trắng tinh khiết, có hương thơm tự nhiên đặc trưng của bột sắn dây, bột khô, không ẩm. Khi đưa lên miệng cắn, bột sắn dây thật có vị giòn tan, tan nhanh trong miệng và thấy ấm nơi đầu lưỡi. Bột sắn dây sau khi tan ra lưỡi chúng ta sẽ cảm nhận được sự mềm mịn và không có sạn. Nếu là bột sắn dây giả, bột có lẫn nhiều tạp chất thì viên bột không sắc cạnh, hạt nhỏ. Khi quan sát không có màu trắng tự nhiên, thường không có mùi thơm hoặc rất nặng mùi, khi cắn thử thấy viên bột mềm. Ngoài ra, để thử bột sắn dây nguyên chất hay không, bạn thử bằng cách hòa tan với nước theo tỉ lệ 1 sắn dây, 5 nước sau đó cho vào nồi nấu vừa nấu vừa khuấy đều tay. Khi bột chín, nguội nếu thấy bột đặc, cứng và dai thì là bột sắn dây nguyên chất. Ngược lại nếu thấy bột lỏng, nhão và nát là bột giả. Ảnh minh họa: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

