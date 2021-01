Cách ăn tiệc tất niên liên miên mà không lo tăng cân

Ăn protein trước khi đi dự tiệc: Bạn nên ăn những thực phẩm giàu protein trước khi dự tiệc như hạnh nhân, sữa chua, yến mạch, sữa, trái cây... Bởi thực phẩm giàu protein khiến bạn no lâu. Điều này sẽ giúp bạn thoải mái khi tham gia buổi tiệc mà không có cảm giác thèm ăn. Tập thể dục và tắm trước khi đi ăn tiệc: Trước khi đi ăn tiệc, hãy dành thời gian 10 phút để tập những bài tập thể dục có cường độ cao rồi hãy đi tắm thơm tho sạch sẽ. Chỉ cần thực hiện cách này, bạn sẽ giảm cảm giác thèm ăn trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Lấy một chiếc đĩa nhỏ khi chọn đồ ăn: Cơ thể của bạn sẽ có thể nạp nhiều thức ăn nếu bạn lấy đĩa lớn và cho nhiều món vào. Vì vậy, hãy chọn một chiếc đĩa nhỏ và lấy lượng thức ăn vừa phải. Cho rau vào đĩa thức ăn: Ăn nhiều rau xanh và trái cây giúp vóc dáng thon gọn, da dẻ mịn màng. Nhâm nhi các loại thực phẩm này suốt buổi tiệc vừa tốt cho sức khỏe vừa giúp bạn không có cảm giác đầy hơi khó chịu. Quan trọng hơn là nên bỏ qua những thức ăn chứa chất béo và đồ ngọt. Nếu làm được như vậy, bạn sẽ không lo lắng về việc tăng cân sau bữa tiệc. Ăn nhẹ trước món chính: Ăn nhẹ trước sẽ giúp cơ thể giảm đến 10% lượng calo từ món ăn chính, vì các chị em sẽ cảm thấy no khi ăn vặt. Do đó không thấy muốn ăn các món chính quá nhiều. Trò chuyện nhiều với mọi người trong bữa tiệc: Nên tránh xa các quầy thực phẩm trình bày bắt mắt khi dự tiệc. Nếu đó là tiệc buffet, bạn chỉ nên lấy một ít thức ăn vào đĩa, dùng vừa đủ no rồi tập trung trò chuyện, làm quen với nhiều người bạn mới. Điều này giúp bạn mở rộng mối quan hệ và không sợ nạp quá nhiều năng lượng vào cơ thể.Ăn chậm: Nếu bạn ăn quá nhanh, não bộ sẽ không kịp báo rằng bao tử bạn đã đầy. Hãy nhai từ tốn, tận hưởng vị ngon của từng món để hệ tiêu hóa của bạn không bị ép làm việc “quá tải”. Hạn chế rượu: Rượu thường làm con người mất kiểm soát hành vi của mình. Khi bạn uống nhiều rượu, bạn sẽ không còn ý thức được hành vi ăn uống của mình. Thay vì rượu, nước lọc luôn là giải pháp tốt nhất cho bạn trong mọi cuộc vui. Nếu không thể từ chối được, bạn nên nhấp từng chút một và nhâm nhi nó lâu nhất có thể. Uống nhiều nước: Uống nước trước khi ăn giúp dạ dày của bạn không bị khó chịu khi đột ngột phải "xử lý" một lượng thức ăn lớn vào cơ thể. Đồng thời, việc uống nhiều nước trong quá trình ăn sẽ tạo cảm giác no nhanh hơn, giúp bạn kiềm chế việc ăn uống và giảm bớt những thức ăn chứa nhiều chất béo hay dầu mỡ gây tích lũy mỡ thừa cho cơ thể. Tập trung cho nhan sắc: Hãy mặc một chiếc đầm ôm vừa vặn cơ thể, đeo trang sức lấp lánh sang trọng và bước đi uyển chuyển trên những đôi giày cao gót. Điều này sẽ nhắc nhở bạn phải luôn giữ vững hình ảnh xinh đẹp nhất trong suốt buổi tiệc. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Food Blogger bỏ tiền ra review món ăn". Nguồn: VTV24.

