Các món ngon từ rau mầm đá - đặc sản “tiến vua” ở đất Sapa

Rau mầm đá được quảng cáo là đặc sản tiến vua, có hình thù gần giống với cải ngồng nhưng to hơn, xung quanh chia ra làm nhiều nhánh có hình tháp nhọn. Rau không nhiều lá, trông khá cứng nhắc, có lẽ chính bởi vậy mà loại rau này được đặt tên là mầm đá. Rau mọc nhiều nhất vào khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 3 Dương lịch. Rau mầm đá càng mọc ở trên cao với khí hậu lạnh khắc nghiệt sẽ càng ngon ngọt. Ngoài việc là loại rau ngon, rau mầm đá còn có tác dụng hỗ trợ chữa các loại bệnh liên quan đến xương khớp, phục hồi xương khớp, bồi bổ cơ thể sau khi ốm, dùng để giã rượu cũng rất tốt. Cách đơn giản và thường thấy nhất để chế biến nguyên liệu này chính là luộc. Bởi rau mầm đá rất nhanh nhũn, nên sau khi nồi nước sôi bùng lên thì thả rau vào khoảng 30 giây là chín. Rau mầm đá luộc có thể chấm cùng nước mắm tỏi ớt, nước mắm dầm trứng gà luộc, hay chấm với muối vừng lạc cũng rất ngon. Rau mầm đá thái vát rồi xào với thịt bò, thịt trâu, thịt lợn đều được. Không như cái tên mầm đá thô cứng, loại rau này khi ăn rất mềm. Do đó, cần biết cách sơ chế rau mầm đá và hết sức lưu ý khi chế biến.Chỉ cần sơ sẩy vài giây khi nấu thì rau sẽ bị nhũn.Rau mầm đá xào: Đây là cách làm rau mầm đá ngon, đơn giản được nhiều người ưa chuộng. Nếu như khi luộc, rau mầm đá sẽ tiết ra vị ngọt vào nước. Còn ở cách xào, món rau mầm đá lại ngon theo kiểu nước ngọt từ rau ngấm vào từng miếng thịt tạo nên hương vị khó quên của đặc sản Sa Pa. Cách thực hiện rất đơn giản, chỉ cần thái vát rau mầm đá rồi xào chung với thịt là được. Bạn có thể làm món rau mầm đá xào tỏi, rau mầm đá xào thịt bò, thịt trâu, thịt lợn đều được. Cách làm rau mầm đá ngon đó là người nấu chỉ cần tuân thủ theo lối ăn “sần sật, giòn giòn chín tới”. Theo đó, khi xào rau bạn cần chú ý giữ lửa phải vừa, tay đảo nhanh và liên tục. Nên xào với mỡ lợn để có hương vị món ăn ngon hơn, miếng cải xanh non bóng mỡ, ngọt lịm, ăn không ngấy ngán, càng ăn càng thích thú. Rau mầm đá muối chua ngọt: Tương tự như rau cải ngồng, bạn có thể sử dụng cải mầm đá để muối chua cay. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 kg rau mầm đá, 1 lít nước trắng, 50 – 60 gram đường, 50 gram muối tinh, 250 ml dấm gạo hoặc dấm táo, 1 vài củ tỏi và ớt tươi. Cách làm: Sơ chế rau mầm đá rồi tiến hành thái vát. Tùy theo thời gian muối chua sớm muộn mà tiến hành thái rau mỏng, dày tương ứng. Rửa qua nước để ráo. Bóc vỏ tỏi. Ớt bỏ hạt, thái chỉ. Cho rau mầm đá xếp vào hộp hoặc hũ thuỷ tinh. Sau đó, bạn cho thêm tỏi, ớt thái lát, hỗn hợp nước giấm đường và chút muối đã đun sôi vào chung. Khi hỗn hợp nước nguội, đổ vào hộp rau mầm đá rồi cho tỏi ớt lên trên bề mặt. Đậy kín nắp, bảo quản nơi khô thoáng. Sau khoảng 1 ngày là có thể ăn được. Khi trời nóng thì ngâm sau 10-12 tiếng là có thể dùng. Cho vào tủ lạnh để ăn dần. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

