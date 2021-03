Các món ngon từ hoa bưởi khiến bạn nhớ mãi không quên

Mía ướp hoa bưởi: Đối với các bà, các mẹ thì mía ướp hoa bưởi là một món ăn đặc trưng của người Hà Nội xưa, nhưng vào thời buổi mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng, công nghiệp, món ăn tao nhã nhưng công phu này không còn được nhiều người thực hiện. Để làm món ăn này, bạn chỉ cần chọn cây mía bóng khỏe, cầm nặng tay, không quá già, chẳng quá non sau đó đem róc vỏ, cắt khúc, cho vào hộp cùng với hoa bưởi đã rửa sạch để ướp hương. Sau khi để hộp mía ướp hoa bưởi vào ngăn mát tủ lạnh vài tiếng đồng hồ là có thể bày ra đĩa để cả nhà cùng ăn. Một lưu ý nho nhỏ đó là hoa bưởi bạn nên chọn những bông cứng cáp, đài to, tươi tắn, vừa chớm nở. Bởi nếu cánh hoa uốn quá cong thì đó là những bông đã nở từ hôm trước sẽ không còn lưu mấy hương nữa.Hoa bưởi ướp sắn dây: Mùa hè đối với người Hà Nội, chẳng còn gì tuyệt vời hơn việc được thưởng thức một ly nước sắn dây ngọt mát, xoa tan đi cái nóng oi ả, khó chịu của mùa hè. Thế nhưng ly sắn dây chuẩn vị nhất định phải pha chế từ loại bột đã ướp qua với hoa bưởi. Cách làm bột sắn dây ướp hoa bưởi khá đơn giản. Sắn dây sau khi phơi nắng già cho vào túi nilông. Hoa bưởi sau khi rửa sạch, phơi khô thì cho cùng vào túi sắn dây, buộc kín lại. Hương thơm của hoa bưởi sẽ quyện vào từng viên sắn dây trắng tinh cho đến suốt những ngày tháng về sau. Pha sắn dây hoa bưởi lại chẳng cần cầu kì, vài thìa sắn dây nhỏ, thêm nước lọc và chút đường, khuấy đều rồi bỏ vài viên đá…ấy là thành một thức uống vừa ngon, vừa mát lại đẫm hương hoa bưởi và có tác dụng giúp thanh nhiệt cơ thể trong những ngày hè. Nước đường hoa bưởi: Tuy không phải là một món ăn hoàn chỉnh, nhưng nước đường hoa bưởi lại là một trong những thành phần không thể thiếu được trong các món ăn như tào phớ, nấu chè hay ướp trà. Chẳng cần quá cầu kỳ, chỉ cần chọn những bông hoa bưởi trắng tinh, bỏ đi đài và nhụy, đem rửa thật sạch, đặt vào lọ ngâm chung với đường theo tỉ lệ 1:1 sau đó đậy kín nắp. Đường từ từ chảy ra quyện lại cùng hoa bưởi sẽ tạo ra một món nước đường đặc sánh, thơm hương được ưu ái sử dụng trong nhiều món ăn. Bát tào phớ trắng ngần, mát lạnh sẽ không được tròn vị nếu thiếu đi hương vị của hoa bưởi. Bát tào phớ hoa bưởi giản dị thế thôi nhưng lại khiến bao người say đắm, mong ngóng đến mùa hè. Các loại chè như chè bưởi, chè long nhãn cũng không thể thiếu được hương vị quen thuộc này, nó giống như một phần hồn không thể thiếu để hoàn thiện món ăn đậm chất Hà thành. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Đất hun khói - Món ăn lạ miệng của người dân Vĩnh Phúc". Nguồn: VTV3.

