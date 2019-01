Các món giò độc lạ hút khách bạn có thể thử dịp tết này

Giò hoa: Sở dĩ gọi là giò hoa vì cách sắp xếp các nguyên liệu trong miếng giò rất đẹp mắt, tựa như bông hoa vậy. Vẫn là món giò truyền thống, nhưng giò hoa được biến tấu bắt mắt và lạ miệng hơn. Ảnh: Phunutoday. Mâm cúng sẽ cuốn hút hơn với đĩa giò hoa rực rỡ này. Với biến tấu của món giò độc lạ này, thực khách sẽ không hề bị ngán. Ảnh: CuonNroll. Giò hoa có hình thức bắt mắt, miếng giò nhỏ gọn, điểm xuyết nhiều màu sắc từ các nguyên liệu như thịt lợn, trứng muối, cà rốt, mộc nhĩ. Ngoài ra, giò hoa còn có các thành phần như tai lợn, trứng gà tươi, chút rượu trắng, hành, các gia vị và lá chuối. Giò hoa không chỉ đẹp mà còn thơm ngon, nhiều vị lạ miệng, vừa mềm nhưng vẫn giòn sần sật. Giò ngựa: Nếu giò lụa, giò bò là những món ăn đã có từ lâu thì giò ngựa mới chỉ xuất hiện vài năm trở lại đây, từ các hộ gia đình buôn ngựa ở miền Bắc. Giò ngựa ngày càng được làm nhiều hơn để phục vụ cho dịp Tết. Giò ngựa khi thưởng thức có vị ngọt lạ miệng, giò nạc nhưng không bị dai mà vẫn mềm. Điều này có được nhờ vào nguyên liệu chính là thịt ngựa nạc, không gân, ít mỡ. Ngoài thịt ngựa, giò còn có thêm chút thịt mỡ lợn để tránh bị khô. Giò đà điểu: So với những loại giò ngựa, giò me, giò đà điểu tương đối mới mẻ. Nó được làm từ nguyên liệu chính là thịt đà điểu. Món giò hấp dẫn này có hình thức gần tương tự giò me, hương vị có chút giống như giò bò nhưng lạ miệng hơn.Giò đà điểu được nhiều người tìm mua không chỉ bởi hương vị thơm giòn, không ngấy, dễ ăn mà còn bởi lợi ích của thịt đà điểu. Thịt đà điểu sạch, chứa nhiều dinh dưỡng và đặc biệt là mỡ không no.Món giò chả cá hồi mới xuất hiện trên thị trường tết những năm gần đây. Món ăn này được làm công phu hơn giò chả truyền thống vì nguyên liệu cá cần được sơ chế tỉ mỉ, cầu kì hơn. Nguyên liệu cho món giò chả độc đáo này chính là cá hồi ở Sapa. Để đảm bảo độ tươi của cá, chúng tôi phải cố gắng mang cá sống về cơ sở sản xuất, lọc cá rồi thái hột lựu, trộn với thịt lợn xay, định hình khuôn, sau đó mang hấp, khi thịt vừa chín tới thơm ngậy là được. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

