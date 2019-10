Các món đặc sản sông Đà ngon khó cưỡng du khách nên thử

Cá ngần sông Đà: Cá thủy tinh hay còn gọi là cá ngần, cá nến mỗi năm chỉ xuất hiện một lần vào mùa hè trên dòng sông Đà. Nếu được thưởng thức đặc sản sông Đà này chắc chắn bạn nhớ mãi không quên. Người dân địa phương ví cá thủy tinh như là đặc sản hiếm có, bởi vì mỗi năm loài cá này chỉ xuất hiện một lần ở lòng hồ sông Đà vào khoảng tháng 4-5 trong thời gian cực kỳ ngắn, rất ít người được thưởng thức hương vị của loài cá hiếm này. Cá thủy tinh không hề được nuôi, chúng chỉ sinh sống tự nhiên. Cá có kích thước nhỏ, không có xương, thân mềm và trắng như cọng bún, chỉ có 1 hàng vẩy trước vây hậu môn, đầu của chúng nhọn và có nhiều răng. Cá ngần được hoàn toàn nuôi tự nhiên, sống trong dòng nước lợ nên không hề có mùi tanh. Cá có thể chế biến thành rất nhiều món ăn hấp dẫn khác nhau, các món ăn được làm từ thịt cá thủy tinh đều có vị ngọt của cá sông tự nhiên, nên được rất nhiều người thương lái tìm mua.Cá lăng sông Đà có giá trị dinh dưỡng khá cao. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong 100 gam thịt cá lăng có 112 kcal năng lượng, 19 gam protein và chỉ chứa 4 gam chất béo. Đồng thời, trong thịt cá còn chứa nhiều omega 3 rất tốt cho sức khỏe giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, giảm mỡ trong gan,.. Chính nhờ giá trị dinh dưỡng cao mà cá lăng trở thành loại thực phẩm được rất nhiều người yêu thích hiện nay. Ngoài giá trị dinh dưỡng cao, thịt cá lăng sông Đà còn có một ưu điểm vượt trội khác là không có xương dăm. Bởi vậy, cá lăng được chế biến thành rất nhiều món ăn khác nhau. Với những ai yêu thích đồ nướng và thích sự kết hợp ăn với phở cuộn thì chắc hẳn món cá lăng nướng riềng mẻ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Nướng riềng mẻ vừa giữ được độ ngọt của cá lăng, vừa tạo ra mùi vị đặc biệt khiến thực khách “nao lòng”. Các món ăn như cá lăng kho tộ, cá lăng om chuối đậu, cá lăng rang muối hay lòng cá măng xào dưa cũng được rất nhiều người yêu thích. Hay nếu bạn là người yêu thích món lẩu thì lẩu cá lăng măng cay sẽ là gợi ý tuyệt vời. Lẩu cá lăng măng cay khi ăn kèm với rau bìm bịp có tác dụng giảm cân, chữa bệnh gút, cầm máu và chống viêm. Cá nướng sông Đà: Nếu dịp thăm quan sông Đà, đừng quên thưởng thức món cá nướng ăn một lần nhớ mãi. Bên bếp lửa đang cháy phừng phừng là những xiên cá lấp lánh. Cá được kẹp bằng tre. Những con cá thiểu (hay cá nhác) mình trắng, óng ánh sắc bạc. Cá măng khổng lồ nặng đến trên 3 cân mỗi con. Cá chép tươi roi rói cùng rất nhiều loại cá khác không rõ tên. Cách chế biến cá khá đơn giản. Sau khi được làm sạch, cá được ngâm trong nước muối cho tự sạch ruột. Khi đem kẹp nướng, cá cũng được xát muối quanh thân và nướng trong nhiều giờ. Giá cá nướng sẽ khiến bạn bất ngờ. Cá thiểu xiên một cặp khoảng 7-8 con, mỗi con to khoảng 3 ngón tay, giá 40.000 đồng. Cá nướng to khoảng 3 đến 4 con một xiên, mỗi con to bằng bàn tay, giá khoảng 100.000 đồng. Cá măng nặng 3 cân giá khoảng 300.000 đồng.Cá nướng được đặt trên lá chuối xanh, ăn kèm với lá sấu non, lá mơ và lá lốt, đinh lăng, chấm với muối ớt xanh. Cá nướng thơm ngon, thịt chắc, da giòn, xém cạnh, mặn vừa đủ. Thịt cá ngọt chấm muối, cuộn trong lá lốt vừa làm mất vị tanh của cá vừa làm vị cá thêm đậm đà, càng ăn càng ngọt. Ảnh: Internet.

