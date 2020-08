Các món ăn vặt Hà Nội ấm lòng ngày mưa gió

Bát cháo sườn thơm ngon luôn nằm trong danh sách những món ăn vặt Hà Nội trong ngày mưa. Cháo mềm mịn, nóng hổi quyện cùng sườn hầm nhừ sẽ thêm hấp dẫn khi bạn ăn cùng quẩy giòn và một ít ruốc. Bạn không khó để tìm những hàng cháo sườn quanh Hà Nội. Cháo trai: Ngoài cháo sườn, cháo trai cũng là một món cháo cực ngon đáng để thưởng thức của người Hà Nội. Cháo trai, cháo sườn có thể ăn kèm quẩy hoặc ruốc thịt. Bánh đúc nóng: Chưa bao giờ người Hà Nội chán ăn bánh đúc nóng, đặc biệt là trong ngày mưa gió. Những miếng bánh mềm, dẻo, thịt băm thơm hòa với vị hành khô, vị rau mùi khiến bao nhiêu người cực mê món ngon này. Ốc nóng: Chẳng có gì tuyệt hơn trong đêm lạnh bằng việc thưởng thức bát ốc luộc nóng hổi cùng đủ vị nước chấm chua, cay, mặn, ngọt như ốc luộc lá chanh, ốc xào me, ốc xào me,… Ốc Hà Nội có rất nhiều quán ngon và thật không khó để tìm được một địa điểm như ý. Những con ốc nóng hổi, béo tròn chấm cùng bát mắm cay nóng dậy mùi gừng, ớt, sả đặc trưng khiến thực khách xuýt xoa. Ốc cũng được các quán ăn vặt biến tấu thành nhiều món rất hấp dẫn như xào dừa, sốt me, xào bơ… Thịt xiên nướng: Những quán thịt xiên nướng than hoa thơm lừng, xuất hiện như đốm lửa nhỏ nơi góc phố thủ đô trong những ngày xầm xì mưa rét. Đây là món ăn khoái khẩu của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ và thường được thưởng thức vào giờ chiều. Nem chua rán: Dù là bất cứ mùa nào trong năm, thực đơn ăn vặt của giới trẻ Hà Nội đều không thể thiếu món nem chua. Những chiếc nem chua được nướng trên những bếp than đỏ lửa hay được chiên ngập trong chảo dầu sôi sục luôn khiến người ta suýt xoa trong ngày mưa. Bánh rán mặn trở nên đặc biệt hấp dẫn trong ngày lạnh. Chiếc bánh to, nhân mộc nhĩ với thịt nhưng thịt lại để nguyên miếng thái mỏng, cho vào bánh tạo thành những cuộn thịt dài dai. Chân gà nướng: Ngồi bên bạn bè, nhấm nháp cái vị đậm đà của những chiếc chân gà nướng nóng hổi trong ngày se lạnh là thú vui của rất nhiều tín đồ ẩm thực Hà Thành. Xôi chè được nhiều thực khách ưa thích thưởng thức khi trời mưa gió. Món ăn là sự kết hợp tinh tế giữa phần xôi dẻo thơm cùng chè nóng ngọt thanh.Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

