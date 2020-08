Các món ăn nội tạng hấp dẫn cực hút khách ở Hà Nội

Kê mề trứng non cháy tỏi: Món ăn nội tạng này hấp dẫn người ăn người ăn bởi những quả trứng non vàng ươm bổ dưỡng, hương vị bùi bùi hoà cùng với mùi tỏi cháy thơm nức mũi có khả năng "mê hoặc" bất cứ vị khách nào ngay từ lần thưởng thức đầu tiên. Không chỉ có trứng non, món ăn này còn được phục vụ với nội tạng gà thơm béo, hành tây cháy cạnh, cải xanh xào giòn... tất cả đều xì xèo trên chiếc chảo nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Bánh mì hoặc cơm trắng là lựa chọn hoàn hảo để ăn kèm với món ăn. Lòng chần không phải là món ăn xa lạ đối với những ai "nghiền" các món ăn từ nội tạng. Nhìn bát lòng chần thơm ngon, nóng hổi đầy mời gọi, có lẽ chẳng ai có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn ấy. Đĩa lòng chần lúc nào cũng đầy đủ các phần như dạ dày, gan, hàm, cật, cuống họng và tràng heo. Mỗi nguyên liệu có hương vị riêng nhưng để chung vào một chiếc bát to, sự hòa quyện hương vị này tạo nên sức hấp dẫn bất ngờ. Bún lòng cá cay: Món bún này có phần nổi bật nhất là lòng cá cay đặc sắc. Chúng được chế biến giống như lòng cá ăn kèm với đặc sản chả cá Hà Nội, thông thường là lòng cá ba sa. Trước khi ăn, lòng cá sẽ được làm sạch và tẩm ướp với gia vị và ớt. Miếng lòng cá giòn sần sật, cay cay nhẹ cùng phần sợi dai dai khiến thực khách càng ăn càng cảm thấy thích thú. Ngoài lòng cá, bát bún còn có cá thu hoặc cá bông, tùy theo sự lựa chọn của mỗi người. Đây là hai loại cá biển ít xương, có vị ngọt, được chiên vàng và để nguyên miếng lớn, ăn rất đã miệng. Ăn bún lòng cá cay thường ăn kèm với cả rau sống và quẩy. Lòng rán: Những miếng lòng heo vàng ươm được tẩm ướp chuẩn vị có thể chinh phục bất cứ vị khách nào. Nước chấm ăn kèm có thể tùy chọn nước mắm thường hoặc mắm tôm, muối tiêu chanh tùy khẩu vị và sở thích mỗi người. Ngoài ra, ăn thêm chút bún nữa thì bạn đã thưởng thức trọn vẹn bữa ăn hoàn hảo này rồi. Nếu bạn đã nhàm chán với những bát bún quen thuộc thường ngày, có thể đổi gió thưởng thức bún lòng thơm lừng, hấp dẫn với dồi, lòng non, tiết luộc, măng, nấm, rau sống... Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

