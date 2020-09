Các món ăn “hiếm có khó tìm” phải thử khi du lịch Đồng Tháp

Hủ tiếu Sa Đéc là một trong những món ăn dân dã nổi tiếng ở Đồng Tháp. Hủ tiếu Sa Đéc có sợi mềm, không bở, không dai, màu trắng sữa và rất thơm. Đặc biệt, nước dùng thơm, ngọt thanh nhưng không quá béo ngậy. Cơm gói lá sen: Đây là một trong những món ăn cung đình, chỉ Đồng Tháp mới có và ngon không đâu sánh bằng. Cơm được nấu bằng gạo huyết rồng (một loại gạo hạt nhỏ, trong, thon dài và màu đỏ), hạt sen và muối mè bọc trong lá sen rồi đem hấp chín. Món cơm này càng nhai càng ngọt, bùi và thơm mùi sen. Cá lóc nướng trui cuốn lá sen: Cá lóc (miền Bắc gọi là cá quả) nướng trui có ở nhiều vùng đất khác nhau và trở thành món ăn dân dã. Thịt cá được cuốn cùng với lá sen non và chấm với nước mắm me khiến bạn sẽ muốn ăn mãi không thôi. Bánh xèo Cao Lãnh: Bánh xèo nổi tiếng nhất tại miền Tây Nam bộ phải kể đến bánh xèo Cao Lãnh ở Đồng Tháp. Bánh xèo được làm từ bột gạo mới, tráng mỏng trên chảo nhôm và thêm nước cốt dừa, hành lá, tôm sú, thịt heo ba chỉ,… một số nơi còn có thêm nhân thịt vịt. Vịt nướng Sa Đéc – Cao Lãnh: Ghé thăm Đồng Tháp vào mùa nước nổi từ tháng 7 đến tháng 11, du khách sẽ được thưởng thức đặc sản vịt nướng Sa Đéc – Cao Lãnh với những thớ thịt béo ngậy, giòn tan và hương thơm cực kỳ hấp dẫn. Dồi rắn là một món ngon đặc biệt chỉ có vào mùa nước nổi ở Đồng Tháp mang hương vị đặc biệt, lạ miệng không giống một món ăn nào. Rắn bông súng và rắn nước có thịt ngọt mà không độc đem băm nhuyễn rồi tẩm ướp gia vị, nhồi lại vào trong da rắn. Dồi rắn hấp, chiên hoặc nướng đều rất ngon, là trải nghiệm ẩm thực thú vị mà bạn không nên bỏ qua. Ốc treo giàn bếp: Ốc lác được người Đồng Tháp chế biến thành rất nhiều món ăn ngon như luộc lá ổi hoặc hấp xả chấm nước mắm tỏi ớt… đặc biệt thơm ngon phải kể đến ốc treo giàn bếp. Ốc lác sau khi bắt về làm sạch thì treo trên giàn bếp cho khói xông vào từ 4 – 5 tháng rồi đem xuống rửa sạch, hấp cùng với sả tạo nên hương vị rất đặc trưng. Lẩu cá linh bông điên điển: Từ khoảng tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, Đồng Tháp vào mùa nước nổi sẽ có rất nhiều cá linh theo con nước về ngập tràn đồng. Bông điên điển cũng bắt đầu nở vàng khắp các mé sông. Bông súng mắm kho: Là niềm tự hào của ẩm thực miền sông nước, bông súng mắm kho Đồng Tháp nức tiếng gần xa, ai ghé thăm miền đất này cũng đều muốn thưởng thức thử. Tắc kè xào lăn là món đặc sản phổ biến ở Đồng Tháp. Tắc kè bắt về làm sạch, ướp gia vị, bắc chảo phi mỡ tỏi rồi cho thịt vào xào cho săn lại, sau đó vắt nước cốt dừa vào xâm xấp, chụm lửa liu riu để thịt hòa quyện đậm đà và bắt mùi thơm ngất ngây. Chuột đồng quay lu: Sau mỗi mùa gặt, người dân vùng Cao Lãnh lại bắt đầu săn những con chuột béo múp do ăn nhiều thóc lúa để chế biến thành nhiều món khác nhau như: Chuột xào lăn, xé phay, chuột xối mỡ, luộc cơm mẻ, xào sả ớt gói với rau sống và bánh tráng,… nhưng ngon nhất và nổi tiếng nhất vẫn là món chuột quay lu. Bánh phồng tôm Sa Giang: Đây là một đặc sản hấp dẫn không chỉ trong và ngoài nước đều biết đến. Món này được làm từ bột, thịt tôm xay nhuyễn thêm một ít hạt tiêu giã nhỏ. Bánh phồng tôm Sa Giang dai, giòn, xốp. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

