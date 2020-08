Các món ăn hảo hạng từ con tu hài hình dáng “nhạy cảm”

Con tu hài nằm sâu dưới cát hạ triều ven biển. Phải đào sâu xuống ít nhất 50 cm trở lên mới tìm nhặt được. Người đi kiếm tu hài phải dầm mình nơi bãi cát sú vẹt cả buổi mới nhặt được vài ba chục con vì thế tu hài đã trở thành mặt hang hải sản quý hiếm nhất vùng. Tu hài là loại hải sản có ở các vùng biển Việt Nam. Thế nhưng, chỉ có tu hài ở Vân Đồn - Quảng Ninh được đánh giá là ngon nhất ở nước ta. Không chỉ ngon, tu hài còn chứa nhiều loại khoáng chất dinh dưỡng tuyệt vời với 16 loại a-xít a-min bổ sung cho cơ thể. Trong các món ngon từ tu hài thì ngon nhất là món nướng. Ăn tu hài nướng phải rắc gừng tươi thái chỉ cùng với hành củ phi giòn chấm với nước mắm mới thấy ngon. Khách du lịch lần đầu được thưởng thức tu hài nướng đều thấy lạ miệng bởi thịt tu hài mềm mại, ngon ngọt lại có hương vị đặc trưng không giống vị sò, hến nước mặn. Bên cạnh món tu hài nướng còn có món tu hài hấp. Món này khai vị ăn vừa mát vừa thanh, vừa có có dư vị ngọt rất riêng. Thịt tu hài hấp dòn, quyện với mùi gia vị thơm nức của Tỏi và hành khô được băm nhỏ chiên dầu ướp với tu hài trước khi hấp. Có thể nói khó có một món khai vị nào ngon, bổ dưỡng và an toàn vệ sinh như món tu hài hấp. Đó cũng là lý do để nhiều nhà hàng ở Hạ Long chọn món Tu hài hấp khai vị là món không thể thiếu trong thực đơn nhà hàng của mình và giờ đây, tu hài đã trở thành món được nhiều người biết đến trong cả nước. Tu hài xào song nấm: Tu hài giòn ngọt ngào quyện cùng vị nấm hương thơm nức khiến món Tu hài xào song nấm càng ăn càng quyến luyến vị giác. Tu hài trần qua nước sôi, bỏ vỏ, sơ chế sạch. Cần Đà Lạt tước vỏ, xắt hình trám. Nấm rơm xắt bỏ gốc, bổ đôi, trần qua nước sôi. Chiên nấm đùi gà chín vàng. Cho tỏi lát vào xào thơm. Cho tu hài, nấm đùi gà, nấm hương, nấm rơm, cần Đà Lạt. Cho chút bột đao (đã hòa nước. Món ăn sền sệt là được. Rắc hành độ. Canh tu hài: Tu hài sơ chế sạch, gỡ lấy phần thịt trắng. Bắc chảo lên bếp, phi thơm phần hành cùng chút dầu ăn. Trút tu hài vào đảo nhanh tay cho thịt tu hài săn lại, trút ra để riêng. Cà chua bổ múi cau, dứa bổ đôi thái miếng, hành mùi tàu thì là thái nhỏ. Tiếp tục bắc chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn rồi cho cà chua vào chưng lấy màu. Sau đó cho dứa vào xào cùng, chế khoảng 1 bát to nước.. Canh sôi các bạn nêm nếm gia vị vừa miệng rồi trút phần thịt tu hài đã xào vào. Bắc canh xuống, rắc hành, mùi tàu, thì là thái nhỏ lên vậy là các bạn đã có ngay một bát canh nóng hổi, thơm nức. Canh có vị ngọt của thịt tu hài, vị chua dịu của dứa và mùi thơm rất đặc trưng của các loại rau gia vị. Tu hài sốt chua cay. Tu hài sau khi mua về, ngâm trong nước vo gạo để bớt vị mặn cũng như nhả hết bùn, đất, sau đó ngâm qua nước sôi hơi ấm để vỏ tu hài bớt vị mặn. Vớt ra rửa sạch lại và bắt đầu chế biến. Phi thơm tỏi bằm, cho tu hài vào nồi cùng với các loại gia vị khác như: sả, lá chanh, nước dùng, me, ớt thái lát, gừng, dứa... khi nước bắt đầu sôi thì nêm lại gia vị cho có đủ vị mặn, ngọt, chua, cay rất đậm đà. Để lửa nhỏ cho thịt tu hài ngấm đều gia vị, tắt bếp, cho vào ít rau răm để tăng hương vị cho món ăn. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Con tu hài nằm sâu dưới cát hạ triều ven biển. Phải đào sâu xuống ít nhất 50 cm trở lên mới tìm nhặt được. Người đi kiếm tu hài phải dầm mình nơi bãi cát sú vẹt cả buổi mới nhặt được vài ba chục con vì thế tu hài đã trở thành mặt hang hải sản quý hiếm nhất vùng. Tu hài là loại hải sản có ở các vùng biển Việt Nam. Thế nhưng, chỉ có tu hài ở Vân Đồn - Quảng Ninh được đánh giá là ngon nhất ở nước ta. Không chỉ ngon, tu hài còn chứa nhiều loại khoáng chất dinh dưỡng tuyệt vời với 16 loại a-xít a-min bổ sung cho cơ thể. Trong các món ngon từ tu hài thì ngon nhất là món nướng. Ăn tu hài nướng phải rắc gừng tươi thái chỉ cùng với hành củ phi giòn chấm với nước mắm mới thấy ngon. Khách du lịch lần đầu được thưởng thức tu hài nướng đều thấy lạ miệng bởi thịt tu hài mềm mại, ngon ngọt lại có hương vị đặc trưng không giống vị sò, hến nước mặn. Bên cạnh món tu hài nướng còn có món tu hài hấp. Món này khai vị ăn vừa mát vừa thanh, vừa có có dư vị ngọt rất riêng. Thịt tu hài hấp dòn, quyện với mùi gia vị thơm nức của Tỏi và hành khô được băm nhỏ chiên dầu ướp với tu hài trước khi hấp. Có thể nói khó có một món khai vị nào ngon, bổ dưỡng và an toàn vệ sinh như món tu hài hấp. Đó cũng là lý do để nhiều nhà hàng ở Hạ Long chọn món Tu hài hấp khai vị là món không thể thiếu trong thực đơn nhà hàng của mình và giờ đây, tu hài đã trở thành món được nhiều người biết đến trong cả nước. Tu hài xào song nấm: Tu hài giòn ngọt ngào quyện cùng vị nấm hương thơm nức khiến món Tu hài xào song nấm càng ăn càng quyến luyến vị giác. Tu hài trần qua nước sôi, bỏ vỏ, sơ chế sạch. Cần Đà Lạt tước vỏ, xắt hình trám. Nấm rơm xắt bỏ gốc, bổ đôi, trần qua nước sôi. Chiên nấm đùi gà chín vàng. Cho tỏi lát vào xào thơm. Cho tu hài, nấm đùi gà, nấm hương, nấm rơm, cần Đà Lạt. Cho chút bột đao (đã hòa nước. Món ăn sền sệt là được. Rắc hành độ. Canh tu hài: Tu hài sơ chế sạch, gỡ lấy phần thịt trắng. Bắc chảo lên bếp, phi thơm phần hành cùng chút dầu ăn. Trút tu hài vào đảo nhanh tay cho thịt tu hài săn lại, trút ra để riêng. Cà chua bổ múi cau, dứa bổ đôi thái miếng, hành mùi tàu thì là thái nhỏ. Tiếp tục bắc chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn rồi cho cà chua vào chưng lấy màu. Sau đó cho dứa vào xào cùng, chế khoảng 1 bát to nước.. Canh sôi các bạn nêm nếm gia vị vừa miệng rồi trút phần thịt tu hài đã xào vào. Bắc canh xuống, rắc hành, mùi tàu, thì là thái nhỏ lên vậy là các bạn đã có ngay một bát canh nóng hổi, thơm nức. Canh có vị ngọt của thịt tu hài, vị chua dịu của dứa và mùi thơm rất đặc trưng của các loại rau gia vị. Tu hài sốt chua cay. Tu hài sau khi mua về, ngâm trong nước vo gạo để bớt vị mặn cũng như nhả hết bùn, đất, sau đó ngâm qua nước sôi hơi ấm để vỏ tu hài bớt vị mặn. Vớt ra rửa sạch lại và bắt đầu chế biến. Phi thơm tỏi bằm, cho tu hài vào nồi cùng với các loại gia vị khác như: sả, lá chanh, nước dùng, me, ớt thái lát, gừng, dứa... khi nước bắt đầu sôi thì nêm lại gia vị cho có đủ vị mặn, ngọt, chua, cay rất đậm đà. Để lửa nhỏ cho thịt tu hài ngấm đều gia vị, tắt bếp, cho vào ít rau răm để tăng hương vị cho món ăn. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.