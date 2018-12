Các món ăn cực độc đáo trên quê hương Hoa Hậu H'Hen Niê

Cá bống thác kho riềng: Món ăn ngon cực độc đáo ở Đăk Lăk đầu tiên phải kể tới đó là cá bống bắt ở dưới chân thác nước đem kho với riềng. Những con cá bống bắt ở chân các thác nước có thịt vừa dai vừa thơm lại đem kho cùng riềng nên không còn thấy vị tanh. Món này có thể ăn kèm với cơm lam hoặc cơm trắng đều được. Ảnh: Tintaynguyen. Gà nướng bản Đôn: Nếu đã thử đặc sản nổi tiếng ở Đăk Lăk này, đảm bảo bạn ăn một lại muốn ăn hai. Để thưởng thức món ăn này bạn nên tới bản Đôn vì gà nướng tại đây có hương vị đúng chuẩn nhất. Ăn gà nướng chấm muối sả hoặc muối ớt hoặc ăn kèm cơm lam thì lại càng ngon. Ảnh: VOV Viet Nam Journey. Bơ sáp Đăk Lăk: Đăk Lăk trồng được một loại bơ quả vừa to vừa ngon, vào mùa khoảng tháng 5 tới tháng 8 hàng năm. Nếu bạn là người thường xuyên mua bơ thì sẽ biết loại quả này chính là một món quà đặc sản ở Đăk Lăk rất được ưa chuộng. Ảnh: Internet. Cà đắng: Đây là một loại đặc sản Đăk Lăk khá dân dã mà hầu như nhà người dân nào ở nơi đây cũng trồng vài cây để ăn quanh năm. Một số món ăn quen thuộc của người Đăk Lăk được chế biến từ cà muối đó là xào với cá suối, nấu canh, xào tép khô hoặc kho thịt, muối sổi… Ảnh: Ẩm Thực Đắk Lắk. Lẩu rau rừng: Đây là món ăn đặc trưng của Đăk Lăk nói riêng và vùng đất Tây Nguyên nói chung. Với diện tích được bao phủ chủ yếu bởi rừng núi nên các loại cây trong rừng tại đây vô cùng phong phú. Người dân Tây Nguyên đã khéo léo sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có từ thiên nhiên để đưa vào bữa ăn thường ngày. Ảnh: Mytour. Gỏi lá: Món ăn này gồm hơn 40 loại lá khác nhau như như lá lộc vừng, sâm đất, hồng ngọc, mơ, cải cay, ổi, đinh lăng, sung, lá lốt… Lấy các loại lá này cuốn thành hình phễu để gắp vào đó các loại thức ăn. Các món ăn kèm với lá gồm thịt heo ba chỉ, tôm rang, da heo thái mỏng trộn cùng bột gạo nếp rang. Ảnh: Đẹp online. Thịt nai: Tại Đăk Lăk, người ta nuôi khá nhiều nai và thức ăn cho chúng đều dùng những nguyên liệu tự nhiên nên thịt nai khá thơm và dai. Thịt nai được chế biến thành nhiều món cho khách du lịch lựa chọn như nai xào lăn, nai hấp, nai nướng, nai nhúng giấm và nai khô. Ảnh: Vntrip. Bún đỏ Buôn Mê Thuột: Bún đỏ là món ăn đặc sản chỉ có ở Buôn Ma Thuột, nhưng nó cũng chỉ là một món ăn vỉa hè hết sức bình dị. Bún đỏ là tên được gọi theo màu của sợi bún. Bản thân sợi bún ở đây trông đã khác lạ so với sợi bún ở nơi khác, bởi nó to cỡ chiếc đũa, ăn dai dai giòn giòn. Ảnh: Foody. Chả cá thát lát hồ Lăk là một đặc sản của huyện Lăk, Đắc Lắc. Đây là một loại chả cá được làm từ cá thát lát hay còn gọi là cá thác lác, phác lác sống tự nhiên ở hồ Lăk và là đặc sản nổi tiếng của vùng này. Ảnh: Internet. Măng le: Cây le thuộc họ tre nứa khá điển hình trên vùng đất Tây Nguyên. Măng le thuộc loại ngon nhất trong các loài măng. Với món măng le tươi có thể chế biến món đơn giản nhưng lại đầy hương vị là món gỏi măng trộn hay măng le nấu cùng thịt vịt, măng le hầm giò heo, măng le xào gan đều rất ngon. Ảnh: Dacsanvietnam. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

