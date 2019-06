Các loại rau củ bạn không nên gọt vỏ kẻo mất chất

Khoai tây: 20% chất dinh dưỡng của củ khoai tây như vitamin B và các khoáng chất nằm ở chính lớp vỏ ngoài. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng phần lớn chất xơ của củ khoai tây nằm ở vỏ chứ không phải nằm trong củ khoai. Thay vì gọt vỏ, chúng ta chỉ cần kỳ cọ thật sạch hoặc nếu cẩn thận có thể ngâm nước muối. Cà tím: Đây là loại rau củ quả không nên gọt vỏ khi ăn. Lớp vỏ của cà tím và thịt quả có chứa một nasunin, một chất chống oxy hóa mạnh giúp chống tổn thương tế bào do lão hóa và bệnh tật gây ra. Khoai lang: Vỏ khoai lang chứa hầu hết các chất dinh dưỡng của củ khoai: Vitamin C, Kali và betacarotene. Vậy nên không có lý do gì chúng ta lại phải gọt vỏ khoai trước khi ăn. Dưa chuột: Có thể bạn không biết rằng màu xanh đậm của vỏ dưa chuột chính là màu của chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ sức khỏe. Tuy nhiên trước khi ăn, chúng ta nên rửa sạch và ngâm nước muối để đảm bảo vệ sinh và an toan thực phẩm, tránh bị ngộ độc do hóa chất. Cà rốt: Chuyên gia dinh dưỡng cho rằng tất cả các chất chống oxy hóa được tập trung ở chính trong và sau lớp vỏ của củ cà rốt. Chính vì thế bạn chỉ nên rửa cà rốt thật sạch với nước và có thể sử dụng chế biến luôn và không nên bỏ vỏ. Táo: Nhiều người cho rằng ăn táo nên gọt vỏ vì lớp vỏ sẽ làm khó tiêu, nhưng ngược lại, vỏ táo rất giàu chất xơ, không những không làm khó tiêu mà còn hỗ trợ tiêu hóa rất tốt. Vì vỏ táo rất giàu quercitin, Vitamin C và triterpenoids, đó chính là chất có tác dụng chiến đấu với các bệnh ung thư. Củ cải trắng: Lớp vỏ củ cải trắng chứa hàm lượng can xi cao hơn ruột nên nó có tác dụng chống còi xương cho trẻ em và giảm loãng xương ở người già. Lớp vỏ này còn chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất như muối khoáng, sắt, phốt pho... Cam: Vỏ quả cam chứa hàm lượng vitamin C gần gấp đôi so với múi. Số lượng các chất tengeretin và nobiletin - những flavonoid tốt có tác dụng chống ung thư, chống viêm, trong vỏ cam cũng rất nhiều. Ăn vỏ cam làm giảm lượng cholesterol xấu. Kiwi: Hầu hết mọi người bỏ vỏ quả kiwi, chỉ ăn phần ruột. Ít ai biết rằng vỏ kiwi cũng có thể ăn được và chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C hơn phần ruột bên trong. Nghiên cứu cho thấy ăn vỏ kiwi bạn sẽ tăng gấp 3 lần lượng chất xơ so với nếu bỏ chúng đi. Nho: Vỏ nho, đặc biệt là vỏ nho đỏ giàu polypenol giúp duy trì tình trạng tốt nhất cho hệ thống tim mạch. Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

Khoai tây: 20% chất dinh dưỡng của củ khoai tây như vitamin B và các khoáng chất nằm ở chính lớp vỏ ngoài. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng phần lớn chất xơ của củ khoai tây nằm ở vỏ chứ không phải nằm trong củ khoai. Thay vì gọt vỏ, chúng ta chỉ cần kỳ cọ thật sạch hoặc nếu cẩn thận có thể ngâm nước muối. Cà tím: Đây là loại rau củ quả không nên gọt vỏ khi ăn. Lớp vỏ của cà tím và thịt quả có chứa một nasunin, một chất chống oxy hóa mạnh giúp chống tổn thương tế bào do lão hóa và bệnh tật gây ra. Khoai lang: V ỏ khoai la ng chứa hầu hết các chất dinh dưỡng của củ khoai: Vitamin C, Kali và betacarotene. Vậy nên không có lý do gì chúng ta lại phải gọt vỏ khoai trước khi ăn. Dưa chuột: Có thể bạn không biết rằng màu xanh đậm của vỏ dưa chuột chính là màu của chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ sức khỏe. Tuy nhiên trước khi ăn, chúng ta nên rửa sạch và ngâm nước muối để đảm bảo vệ sinh và an toan thực phẩm, tránh bị ngộ độc do hóa chất. Cà rốt: Chuyên gia dinh dưỡng cho rằng tất cả các chất chống oxy hóa được tập trung ở chính trong và sau lớp vỏ của củ cà rốt. Chính vì thế bạn chỉ nên rửa cà rốt thật sạch với nước và có thể sử dụng chế biến luôn và không nên bỏ vỏ. Táo: Nhiều người cho rằng ăn táo nên gọt vỏ vì lớp vỏ sẽ làm khó tiêu, nhưng ngược lại, vỏ táo rất giàu chất xơ, không những không làm khó tiêu mà còn hỗ trợ tiêu hóa rất tốt. Vì vỏ táo rất giàu quercitin, Vitamin C và triterpenoids, đó chính là chất có tác dụng chiến đấu với các bệnh ung thư. Củ cải trắng: Lớp vỏ củ cải trắng chứa hàm lượng can xi cao hơn ruột nên nó có tác dụng chống còi xương cho trẻ em và giảm loãng xương ở người già. Lớp vỏ này còn chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất như muối khoáng, sắt, phốt pho... Cam: Vỏ quả cam chứa hàm lượng vitamin C gần gấp đôi so với múi. Số lượng các chất tengeretin và nobiletin - những flavonoid tốt có tác dụng chống ung thư, chống viêm, trong vỏ cam cũng rất nhiều. Ăn vỏ cam làm giảm lượng cholesterol xấu. Kiwi: Hầu hết mọi người bỏ vỏ quả kiwi, chỉ ăn phần ruột. Ít ai biết rằng vỏ kiwi cũng có thể ăn được và chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C hơn phần ruột bên trong. Nghiên cứu cho thấy ăn vỏ kiwi bạn sẽ tăng gấp 3 lần lượng chất xơ so với nếu bỏ chúng đi. Nho: Vỏ nho, đặc biệt là vỏ nho đỏ giàu polypenol giúp duy trì tình trạng tốt nhất cho hệ thống tim mạch. Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.