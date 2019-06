Các loại hoa quả ăn vào ngày Tết Đoan Ngọ tốt cho sức khỏe

Những quả có vị chua dịu như mận, đào, vải... thường xuyên được sử dụng trong dịp Tết Đoan Ngọ. Những loại hoa quả ăn vào ngày Tết Đoan Ngọcó nhiều tác dụng đối với sức khỏe mà có thể bạn chưa biết. Quả vải: Tháng 6 - 7 là mùa chín rộ của vải. Những quả vải vào mùa không còn vị chua, chát mà đã có vị ngọt dịu mát, thơm. Theo Livestrong, quả vải có chứa nhiều vitamin C, hợp chất chống oxy hóa mạnh, giúp cải thiện chức năng miễn dịch, bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh thông thường như ho, cảm lạnh, cúm... Mận: Theo quan niệm của ông bà xưa, sau khi các loài sâu bọ trong cơ thể bị cơm rượu nếp “chuốc say”, chúng ta tiếp tục ăn các loại trái cây có vị chua sẽ khiến chúng chết nhanh hơn. Mận là loại quả hay được ăn trong ngày Tết Đoan Ngọ. Đào: Người ta cũng hay ăn đào trong ngày Tết Đoan Ngọ. Chỉ 2 quả đào nhỏ cũng có thể cung cấp nhiều kali hơn 1 quả chuối, đồng thời chúng còn làm tăng sức mạnh của cơ và thần kinh. Dứa là hoa quả mùa hè có nhiều rất tốt cho sức khỏe. Nó giàu bromelain, một loại enzyme chống viêm làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ, cũng như tăng khả năng sinh sản. Nho được chứng minh giúp phòng tránh bệnh tim và cholesterol cao, nhờ hàm lượng cao chất chống oxy hóa quercetin và resveratrol. Quả nho cũng là một nguồn cung cấp kali và sắt, ngăn chuột rút và thiếu máu. Xoài có chứa hàm lượng cao beta-caroten mà cơ thể có thể chuyển hóa thành vitamin A, thúc đẩy sự phát triển của xương và tăng cường miễn dịch. Quả lựu cung cấp một lượng chất chống oxy hóa gấp 2 đến 3 lần so với rượu vang đỏ và trà xanh. Nó cũng chứa rất nhiều kali, cung cấp năng lượng và giúp bạn kiểm soát huyết áp. Bưởi chứa rất nhiều vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bưởi có thể làm giảm triệu chứng và sửa chữa các tổn thương của bệnh viêm khớp, tốt cho da dầu và tóc. Chuối là một món ăn nhẹ hoàn hảo trong ngày Tết Đoan Ngọ. Nó cung cấp kali và chất xơ, giúp bạn duy trì năng lượng và sự tỉnh táo trong một ngày dài. Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

