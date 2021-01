Các loại hạt ăn Tết tốt cho sức khỏe, không sợ tăng cân

Hạt bí là một trong những loại hạt ăn Tết được ưa chuộng. Đây là thực phẩm có khả năng giảm huyết áp. Lý do là vì hạt bí chứa nhiều axit pantothenic - thành phần có khả năng làm giảm đau thắt ngực và hạ huyết áp. Hạt bí cũng giàu chất xơ và protein, khiến bạn cảm thấy no lâu hơn và đây là yếu tố cần thiết để giảm cân. Trong mỗi một cốc hạt bí ngô có khoảng 285 calo. Hạt thông chứa hàng loạt các vitamin của nhóm B-complex vitamin như thiamin, riboflavin; niacin, acid pantothenic, vitamin B-6 (pyridoxine) và folate, giúp cơ thể phát triển sức đề kháng chống lại các tác nhân gây bệnh và sàng lọc các gốc oxy tự do có hại. Ăn hạt thông cũng giúp bạn có một trái tim khỏe mạnh do nó chứa nhiều Vitamin E, Vitamin K, đồng, sắt, mangan, nguồn cung chất béo không bão hòa đơn với mức cholesterol thấp, giúp máu lưu thông tốt hơn. Hạt óc chó: Theo kết quả của viện nghiên cứu dinh dưỡng Loma Linda thì qua một quá trình nghiên cứu thực nghiệm trên người cho thấy rằng những người sử dụng óc chó thường xuyên sẽ không bị tăng cân. Thậm chí, bạn nên bổ sung khoảng 30g/ngày hạt óc chó để giảm cân nhanh và an toàn. Hạt điều cũng giàu năng lượng và chất xơ, là mónăn vặt ngày Tết lý tưởng để bạn kiểm soát cân nặng. Chất béo tốt trong hạt điều có thể giúp bạn giảm cân mà vẫn cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể.Hạt dẻ cười giàu kali, vitamin B6, đồng và mangan. Loại hạt tốt cho sức khỏe này giúp giảm lượng đường trong máu và hỗ trợ giảm cân. Một nghiên cứu cho thấy nếu sử dụng thường xuyên, hạt dẻ có thể giúp bạn giảm 22% nguy cơ béo phì, để bạn có được vòng eo, bụng thon gọn nhanh chóng. Hạnh nhân chứa một số chất dinh dưỡng có lợi như vitamin E, magiê, chất xơ, carbohydrate, protein và mangan. Vitamin E, magiê và kali có thể làm giảm mức cholesterol xấu. Ăn khoảng 30g các loại hạt như hạnh nhân, hạt dẻ mỗi ngày có thể giúp bạn bớt béo bụng. Đậu phộng là loại hạt giúp giảm cân hiệu quả nhờ thành phần chứa nhiều axit folic là chất béo không bão hòa và cellulose hữu ích giúp đào thải đường ruột, giúp bạn ăn thoải mái mà không sợ tăng cân. Để giảm cân hiệu quả nhanh nhất với đậu phộng, khi ăn nên theo nguyên tắc ăn chậm, nhai kỹ, nuốt từng chút giúp tạo cảm giác no nhanh hơn thay vì ăn ngấu nghiến. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Gặp gỡ TOP 3 Hoa hậu Việt Nam 2020, hé lộ món ăn ưa thích của 3 nàng hậu". Nguồn: VTV24.

