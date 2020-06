Các chất chống oxy hoá hiệu quả nhất cho da ai cũng cần biết

Vitamin C: Đây là một trong những chất chống oxy hóa chăm sóc da được sử dụng rộng rãi và được nghiên cứu nhiều nhất. Vitamin C giúp kích thích sản xuất collagen và là chất chống oxy hóa tốt nhất để làm mờ các vết thâm. Tuy nhiên, vitamin C dễ bị phân hủy. Vì vậy có thể được giảm nhẹ phần nào bằng cách sử dụng bao bì tối màu, hút chân không. Vitamin E: Bên cạnh việc là một chất chống oxy hóa, vitamin E còn giúp tăng tốc độ chữa lành và giữ ẩm. Axit Ferulic: Axit ferulic tại chỗ có thể bảo vệ chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời. Nó hiệu quả nhất khi được sử dụng cùng với vitamin C và E tại chỗ Retinol: Retinol là một dạng vitamin A và được cho là thành phần thuốc không kê đơn hiệu quả nhất để làm giảm nếp nhăn. Retinol cũng tăng tốc độ luân chuyển tế bào và làm mịn da. Coenzyme Q10: Coenzyme Q10 là một trong những chất chống oxy hóa mà cơ thể bạn sản xuất được tìm thấy tự nhiên trong da nhưng giảm dần khi chúng ta già đi. Coenzyme Q10 có thể cải thiện độ đàn hồi và kết cấu da. Chiết xuất thực vật (phytoextuces): Có rất nhiều chiết xuất thực vật được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da vì đặc tính chống oxy hóa của chúng. Phổ biến nhất bao gồm trà xanh hoặc trà trắng, cà phê và hương thảo... Chiết xuất thực vật là thành phần chăm sóc da cực kỳ phổ biến và thường được kết hợp như một hỗn hợp. Niacinamid: Còn được gọi là vitamin B3, niacinamide cải thiện màu da và kết cấu, và giúp làm mờ các vết thâm. Resveratrol: Một hợp chất có trong nho, quả mọng, rượu vang đỏ và trà, resveratrol rất tốt trong việc chống tia cực tím và chống viêm. Nó cũng có thể tăng cường collagen và elastin. Curcumin: Curcumin là một polyphenol được tìm thấy trong củ nghệ. Nó được cho là mang lại đặc tính chống viêm và làm sáng da của nghệ. Mời quý độc giả xem video: Thanh Huyền (Huyền Cat) - hotgirl bikini trường Báo khoe thân hình “bốc lửa”.

