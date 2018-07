Các cặp hoa quả nên ăn cùng nhau để tăng cường sức khỏe

Cặp hoa quả chống viêm: Quả cherry, dứa, việt quất. Dứa được đóng gói với vitamin C và chứa một enzyme gọi là bromelain làm giảm viêm ruột, tăng chức năng miễn dịch. Trong khi đó, cả quả việt quất và cherry đều chứa chất chống oxy hóa mạnh giúp chống viêm. Tăng cường miễn dịch với bưởi, kiwi, dâu tây: Ba loại quả này sẽ thúc đẩy hệ miễn dịch của bạn khỏe mạnh hơn. Chống oxy hóa với quả sung, nho đỏ và quả lựu. Ba loại trái cây này có chứa nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất chống bệnh để bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi bị tổn thương gốc tự do và giữ cho làn da trẻ trung. Giải độc cơ thể với quả câu kỳ tử, dưa hấu, chanh: Dưa hấu chứa một tác nhân giải độc chính gọi là glutathione. Hơn nữa, chanh cũng là một chất giải độc mạnh và có chất kháng khuẩn và kháng virus. Ngoài ra, quả câu kỳ tử là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa, vitamin (A, B, C, và E), sắt và choline, mà gan cần cho quá trình giải độc. Giúp làn da đẹp rạng rỡ với quả mâm xôi đen, đu đủ, dưa lưới: Đu đủ có đầy đủ các chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng hỗ trợ trong quá trình sản xuất collagen, trẻ hóa làn da. Quả mâm xôi và dưa lưới cùng chứa dưỡng chất giúp làm sáng da. Cung cấp năng lượng với chuối, bơ, táo: Đây là những trái cây giàu chất dinh dưỡng giúp bạn no lâu và dư sức để hoạt động cả ngày. Ảnh: Healthline. Video "Bí quyết ăn thoải mái mà không lo béo". Nguồn: VTC

Cặp hoa quả chống viêm: Quả cherry, dứa, việt quất. Dứa được đóng gói với vitamin C và chứa một enzyme gọi là bromelain làm giảm viêm ruột, tăng chức năng miễn dịch. Trong khi đó, cả quả việt quất và cherry đều chứa chất chống oxy hóa mạnh giúp chống viêm. Tăng cường miễn dịch với bưởi, kiwi, dâu tây: Ba loại quả này sẽ thúc đẩy hệ miễn dịch của bạn khỏe mạnh hơn. Chống oxy hóa với quả sung, nho đỏ và quả lựu. Ba loại trái cây này có chứa nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất chống bệnh để bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi bị tổn thương gốc tự do và giữ cho làn da trẻ trung. Giải độc cơ thể với quả câu kỳ tử, dưa hấu, chanh: Dưa hấu chứa một tác nhân giải độc chính gọi là glutathione. Hơn nữa, chanh cũng là một chất giải độc mạnh và có chất kháng khuẩn và kháng virus. Ngoài ra, quả câu kỳ tử là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa, vitamin (A, B, C, và E), sắt và choline, mà gan cần cho quá trình giải độc. Giúp làn da đẹp rạng rỡ với quả mâm xôi đen, đu đủ, dưa lưới: Đu đủ có đầy đủ các chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng hỗ trợ trong quá trình sản xuất collagen, trẻ hóa làn da. Quả mâm xôi và dưa lưới cùng chứa dưỡng chất giúp làm sáng da. Cung cấp năng lượng với chuối, bơ, táo: Đây là những trái cây giàu chất dinh dưỡng giúp bạn no lâu và dư sức để hoạt động cả ngày. Ảnh: Healthline. Video "Bí quyết ăn thoải mái mà không lo béo". Nguồn: VTC