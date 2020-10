Các bộ phận của vịt có thèm cũng hạn chế ăn kẻo mắc bệnh hiểm

Chuyên gia cho rằng thịt vịt chứa rất nhiều dinh dưỡng, nhiều đạm, tốt cho sức khỏe nhưng không nên ăn nhiều những bộ phận của vịt sau đây. Cổ vịt: Có những thông tin cho rằng trên cổ vịt, gà chứa cách hạch bạch huyết độc hại có thể ảnh hưởng tới sức khỏe nếu ăn. Khi ăn cổ vịt các tuyến đó sẽ đi vào đường tiêu hóa và gây nên nhiều bệnh nguy hiểm cho con người. Vì vậy, chúng ta nên hạn chế ăn phần cổ vịt và nên bóc bỏ da trước khi ăn. Tiết canh vịt: Ăn tiết canh vịt dễ nhiễm vi rút cúm gia cầm và nguy cơ mắc bệnh rất cao, có thể tử vong. Cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm cấp tinh do vi rút H5N1 gây ra. Ở vịt, bệnh này khiến vịt chết đột ngột, hàng loạt và lây lan nhanh. Ăn tiết canh bản chất là ăn máu sống cùng với các loại thịt, xương nên hoàn toàn không thể tiêu diệt các loại vi khuẩn, ký sinh trùng có trong con vật. Đến nay vẫn không có cơ sở để khẳng định ăn tiết canh vịt mát, chẳng qua khi ăn tiết canh, ăn máu sống và thịt để nguội nên có cảm giác mát trong miệng. Do đó, không nên ăn tiết canh vịt dù nhìn con vịt đó có vẻ khỏe mạnh. Gan vịt: Nên cân nhắc việc ăn gan vịt với số lượng phù hợp để không bị dư thừa cholesterol, chất độc, kim loại nặng, gây tổn hại cho sức khỏe. Phao câu: Phao câu vịt là nơi tập trung vi khuẩn và nhiều độc tố này. Vì vậy, phao câu giống như một kho chất bẩn. Sau khi đi vào cơ thể, vi khuẩn và độc tố có thể gây hại cho sức khỏe.Tim vịt: Tim vịt rất giàu vitamin và dinh dưỡng. Tuy nhiên, nếu ăn tim vịt thường xuyên và với số lượng lớn sẽ làm tăng mỡ máu. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở chế biến không hợp vệ sinh, nhiễm rất nhiều loại giun sán, vi khuẩn, virus nguy hại cho con người. Phổi vịt: Phổi là bộ phận tích tụ nhiều độc tố nhất trên cơ thể. Là cơ quan hô hấp, phổi lợn, gà, vịt có rất nhiều phế nang, đây được xem là nơi dễ dàng nhất để tích tụ và lắng đọng nhiều bụi trong màng phổi. Do đó, trước khi chế biến nên bóc bỏ phổi vịt. Da vịt: Rất nhiều người trong đó có cả trẻ em thích ăn da vịt vì da khá béo và giòn. Mặc dù vậy, đây là bộ phận chứa nhiều cholesterol có hại và có nhiều vi khuẩn nhất của con vịt. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Những Sai Lầm Trong Cách Bảo Quản Thực Phẩm". Nguồn: Thời Sự VTV24.

Chuyên gia cho rằng thịt vịt chứa rất nhiều dinh dưỡng, nhiều đạm, tốt cho sức khỏe nhưng không nên ăn nhiều những bộ phận của vịt sau đây. Cổ vịt: Có những thông tin cho rằng trên cổ vịt, gà chứa cách hạch bạch huyết độc hại có thể ảnh hưởng tới sức khỏe nếu ăn. Khi ăn cổ vịt các tuyến đó sẽ đi vào đường tiêu hóa và gây nên nhiều bệnh nguy hiểm cho con người. Vì vậy, chúng ta nên hạn chế ăn phần cổ vịt và nên bóc bỏ da trước khi ăn. Tiết canh vịt: Ăn tiết canh vịt dễ nhiễm vi rút cúm gia cầm và nguy cơ mắc bệnh rất cao, có thể tử vong. Cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm cấp tinh do vi rút H5N1 gây ra. Ở vịt, bệnh này khiến vịt chết đột ngột, hàng loạt và lây lan nhanh. Ăn tiết canh bản chất là ăn máu sống cùng với các loại thịt, xương nên hoàn toàn không thể tiêu diệt các loại vi khuẩn, ký sinh trùng có trong con vật. Đến nay vẫn không có cơ sở để khẳng định ăn tiết canh vịt mát, chẳng qua khi ăn tiết canh, ăn máu sống và thịt để nguội nên có cảm giác mát trong miệng. Do đó, không nên ăn tiết canh vịt dù nhìn con vịt đó có vẻ khỏe mạnh. Gan vịt: Nên cân nhắc việc ăn gan vịt với số lượng phù hợp để không bị dư thừa cholesterol, chất độc, kim loại nặng, gây tổn hại cho sức khỏe. Phao câu: Phao câu vịt là nơi tập trung vi khuẩn và nhiều độc tố này. Vì vậy, phao câu giống như một kho chất bẩn. Sau khi đi vào cơ thể, vi khuẩn và độc tố có thể gây hại cho sức khỏe. Tim vịt: Tim vịt rất giàu vitamin và dinh dưỡng. Tuy nhiên, nếu ăn tim vịt thường xuyên và với số lượng lớn sẽ làm tăng mỡ máu. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở chế biến không hợp vệ sinh, nhiễm rất nhiều loại giun sán, vi khuẩn, virus nguy hại cho con người. Phổi vịt: Phổi là bộ phận tích tụ nhiều độc tố nhất trên cơ thể. Là cơ quan hô hấp, phổi lợn, gà, vịt có rất nhiều phế nang, đây được xem là nơi dễ dàng nhất để tích tụ và lắng đọng nhiều bụi trong màng phổi. Do đó, trước khi chế biến nên bóc bỏ phổi vịt. Da vịt: Rất nhiều người trong đó có cả trẻ em thích ăn da vịt vì da khá béo và giòn. Mặc dù vậy, đây là bộ phận chứa nhiều cholesterol có hại và có nhiều vi khuẩn nhất của con vịt. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video " Những Sai Lầm Trong Cách Bảo Quản Thực Phẩm". Nguồn: Thời Sự VTV24.