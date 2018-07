Các biện pháp tự nhiên giúp giảm ngáy khi ngủ

Dầu bạc hà và mao lương hoa vàng: Đôi khi chứng ngáy khi ngủ xảy ra do một người bị nghẹt mũi. Tinh dầu bạc hà có thể giúp làm giảm tắc nghẽn các xoang và giảm đau họng. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất được tìm thấy trong dầu bạc hà có rất nhiều đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và chống oxy hóa có nghĩa là nó cũng có thể chống nhiễm trùng đường hô hấp. Uống vitamin C: Vitamin C là phương thuốc tự nhiên để tăng cường hệ thống miễn dịch và tăng cường sức khỏe đường hô hấp. Một trong những nguyên nhân chính gây ra chứng ngáy là sự tắc nghẽn đường hô hấp. Bằng cách uống đủ vitamin C, bạn sẽ giúp làm sạch các xoang mũi và đường hô hấp. Một vài thực phẩm tốt nhất giàu vitamin C là bông cải xanh, cam, chanh, ớt chuông đỏ, đu đủ và quan trọng nhất là dứa. Bạc hà lục và hạt cỏ cà ri: Tiêu hóa đóng một vai trò quan trọng trong giấc ngủ và có thể là một trong những lý do khiến giấc ngủ của bạn bị gián đoạn do ngáy ngủ. Bạc hà lục và hạt cỏ cà ri là các loại thảo dược kỳ diệu có thể chữa chứng ngáy gây ra bởi chứng khó tiêu hoặc bệnh axit ở đường tiêu hóa. Hơn nữa, cả hai đều làm giảm viêm bên trong cơ thể như viêm phế quản, nhiễm trùng mô và ho mãn tính. Dầu bạch đàn: Bạch đàn trong y học thảo dược đã được biết đến có thể giảm viêm và cải thiện tình trạng hô hấp. Dầu bạch đàn cũng có thể chống nhiễm trùng do vi khuẩn, virus và nấm, đồng thời giúp giữ cho đường hô hấp luôn sạch sẽ và ngăn ngừa chất nhầy. Xem trọng lượng của bạn: Đôi khi trọng lượng dư thừa, đặc biệt là quanh cổ, có thể làm cho cổ họng trở nên hẹp hơn khi nằm xuống, do đó làm tăng khả năng ngáy. Những người thừa cân có nhiều khả năng ngáy hơn so với những người khác do thu hẹp đường hô hấp. Giảm cân có thể cải thiện giấc ngủ và tăng cường sức khỏe đường hô hấp của bạn. Tạo độ ẩm: Nếu chứng ngáy của bạn là do nghẹt mũi hoặc dị ứng thì không khí khô có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng. Trong thực tế, không khí khô góp phần làm một người ngáy. Do cổ họng và màng mũi bị khô, tạo ra tắc nghẽn. Tắc nghẽn này hạn chế đường thở và tạo ra các mô rung, gây ra tiếng ngáy. Bỏ thuốc lá: Thuốc lá kích thích niêm mạc khoang mũi và cổ họng làm cho nó sưng lên và phát triển viêm. Khi đường mũi bị tắc nghẽn do hút thuốc lá thì sẽ khó thở qua mũi vì luồng không khí bị giảm. Ngay cả những người không hút thuốc nhưng hít khói thuốc từ những người hút thuốc khác có nhiều khả năng bị viêm mãn tính ở mũi và cổ họng, làm tăng nguy cơ ngáy. Cải thiện chế độ ăn uống của bạn: Một chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa và các enzym làm giảm viêm bên trong cơ thể là cách tốt nhất để loại bỏ chứng ngáy. Dùng sản phẩm từ sữa ngay trước khi đi ngủ có thể làm trầm trọng thêm chứng ngáy của bạn vì nó để lại một lớp chất nhầy trong cổ họng và miệng sau đó làm tắc nghẽn đường hô hấp. Hơn nữa, tránh ăn những bữa ăn lớn ngay trước khi đi ngủ. Khi dạ dày của bạn chứa đầy thức ăn, nó sẽ đẩy mạnh cơ hoành và ảnh hưởng đến nhịp thở của bạn, khiến bạn dễ bị ngáy khi cần nhiều không khí hơn để hô hấp.

