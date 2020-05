Ca sĩ Hồng Ngọc bị bỏng nặng mặt, ngực: Làm thế nào chữa nhanh, xoá sẹo hiệu quả?

Trước đó, người thân của ca sĩ Hồng Ngọc đăng tải thông tin cô gặp sự cố nổ nồi xông hơi, dẫn đến việc bỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, nữ ca sĩ đã được chồng đưa tới Bệnh viện cấp cứu.



Theo thông tin từ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc bị bỏng nặng phần mặt và ngực do nổ nồi hơi - dụng cụ giúp xông hơi tại nhà. Đàm Vĩnh Hưng cho hay cô bị bỏng nặng ở mặt và ngực do nước sôi bắn quá mạnh, gương mặt bị biến dạng nặng nề. Một người bạn khác của nữ ca sĩ cho biết cô bị bỏng nặng, mặt đau rát, rất may do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã được xuất viện, hiện đang ở nhà uống thuốc, điều trị.

Thông tin Hồng Ngọc bị bỏng nước sôi cấp độ 2 do nổ nồi xông hơi khiến nhiều khán giả và nghệ sĩ lo lắng. Bỏng là một loại tổn thương ngoài da gây phỏng rát, rộp nước có thể để lại sẹo xấu. Tai nạn bỏng rất thường gặp trong cuộc sống khi da tiếp xúc với nhiệt độ cao, nước sôi hay bất cứ nguồn nào có nhiệt lượng cao. Bỏng được xem là nguyên nhân hàng đầu gây ra sẹo. Và nếu không được điều trị kịp thời, bỏng sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm khác, bên cạnh việc để lại những vết sẹo xấu xí. Đánh giá mức độ nặng nhẹ của vết bỏng Người bị bỏng phải tự xác định mức độ tổn thương trên da để có hướng sơ cứu kịp thời, tránh làm vết thương lan rộng. Hiện bỏng được chia làm 3 cấp độ: Bỏng cấp độ 1: Vết bỏng chỉ gây tổn thương lớp da bên ngoài cùng gây cảm giác đỏ, đau rát, diện tích tổn thương không lớn có thể tự khỏi sau vài ngày, thường không để lại sẹo. Mời độc giả xem video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC. Bỏng cấp độ 2: Tổn thương không chỉ đỏ rát mà còn hình thành những nốt phỏng nước. Với vết bỏng nhỏ, có thể không gây nhiễm trùng, nốt phỏng nước tự xẹp xuống không để lại sẹo. Với những vết thương lớn nốt phỏng nước lan rộng, nạn nhân có thể bị choáng, nhiễm trùng máu, nhiễm trùng vết thương gây suy nhược cơ thể, vết thương lâu lành và để lại sẹo. Bỏng cấp độ 3: Vết bỏng không chỉ ở ngoài da mà ăn sâu vào trong da thịt nguy cơ cao gây hoại tử, cần phải được cấp cứu kịp thời. Để vết bỏng không để lại sẹo xấu, quan trọng nhất là không để nhiễm trùng. Do đó, hãy luôn giữ vết bỏng khô thoáng, dùng dung dịch thuốc sát trùng để rửa vết thương hàng ngày... Ngăn ngừa hình thành sẹo bỏng Các cách hiệu quả ngăn ngừa sẹo hình thành do bị bỏng giúp bảo vệ tính thẩm mỹ của làn da. Điều trị bỏng độ 2 đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa sẹo. Nếu bị bỏng, bạn nên thực hiện theo quy trình sau: Xác định mức độ nặng nhẹ của vết bỏng bằng cách quan sát vết bỏng có rộp nước không, diện tích nhỏ hay lớn.

Rửa sạch khu vực bỏng với nước mát hoặc ấm. Để da khô tự nhiên.

Sử dụng que đè lưỡi vô trùng để bôi thuốc mỡ kháng sinh vào vết bỏng. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa nhiễm trùng.

Che phủ vết bỏng bằng băng gạc không dính và sau đó quấn băng xung quanh.

Giữ cho vùng da bị bỏng căng ra vài phút mỗi ngày để ngăn ngừa vết bỏng kéo rút lại.

Nếu có vết phồng, bạn nên đợi cho nó tự vỡ, sau đó cắt phần da chết hoặc đến bác sĩ để lấy da.

Bảo vệ vùng bị bỏng khỏi ánh nắng mặt trời bằng quần áo hoặc kem chống nắng. Khu vực này sẽ rất nhạy cảm trong vòng vài tháng.

Thăm khám bác sĩ thường xuyên để đảm bảo rằng vết bỏng được chữa lành đúng cách.

Cách điều trị tốt nhất đối với sẹo bỏng là ngăn ngừa sẹo hình thành. Không phải lúc nào bạn cũng có thể ngăn ngừa sẹo, nhưng nếu thực hiện đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ, bạn sẽ cải thiện được vùng da bỏng, để không làm xuất hiện sẹo bỏng hoặc hạn chế ít sẹo hơn.

Hiệu quả của việc điều trị sẹo bỏng còn phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vết bỏng và cách thức điều trị. Các vết bỏng nhỏ sẽ lành với một ít sẹo hoặc không có sẹo. Những vết bỏng sâu hơn sẽ được điều trị bằng phẫu thuật ghép da và các loại quần áo tạo áp suất để giảm thiểu vết sẹo.