Cà chua tốt nhưng những người này chớ dại mà ăn

Người bị hội chứng ruột kích thích không nên ăn cà chua vì chúng có thể gây tiêu chảy, chuột rút, đầy hơi và táo bón. Ảnh: tienphong. Khi bạn đang bị viêm dạ dày hoặc bệnh đại tràng cấp tính, bạn không nên ăn cà chua để tránh khiến cho bệnh trở nên nặng hơn. Ảnh: hatgiongtot. Người bị bệnh khớp cũng nên tránh ăn cà chua. Ảnh: thethao247. Lý do vì cà chua có một chất kiềm gọi là solanine, chất này tích tụ canxi trong các mô. Khi việc tích tụ canxi quá nhiều sẽ dẫn đến viêm, đau và sưng ở khớp. Ảnh: giadinhlavogia. Bên cạnh đó, người bị bệnh sỏi mật cũng không nên ăn cà chua do cà chua có lượng axit hữu cơ tương đối lớn và có thể gây ra co thắt túi mật tính bình. Ảnh: hstatic. Nếu bạn bị thận hoặc đang mắc các vấn đề về thận thì cũng nên hạn chế tiêu thụ cà chua do loại thực phẩm này giàu chất oxalate - một chất không được chuyển hóa dễ dàng khi tiêu thụ quá mức và nó có thể dẫn đến sỏi thận. Ảnh: dienmaycholon. Ngoài ra, cà chua cũng rất giàu kali, có thể làm suy giảm chức năng thận. Ảnh: googleusercontent. Cà chua có chứa purin nên người mắc bệnh gout cũng không nên ăn. Ảnh: suckhoedoisong. Cà chua chứa một hợp chất gọi là histamine giúp tăng cường hệ thống miễn dịch để chống lại vi khuẩn, vi rút. Điều mày thường xuất hiện dưới dạng các phản ứng dị ứng như phát ban và sưng lưỡi. Ảnh: thuocdantoc. Vì vậy, những người hay bị dị ứng cũng không nên ăn cà chua. Ảnh: googleusercontent.

