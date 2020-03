Ca bệnh Covid-19 thứ 45 là nữ tiếp viên hàng không trú tại Long Biên

Trưa 13/3, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, ca bệnh thứ 45 là một tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines vừa được xác định dương tính Covid-19 trên chuyến bay trở về từ Anh ngày 9/3. Thông tin này cũng được Vietnam Airlines xác nhận trong thông cáo mới nhất. Theo đó, một tiếp viên của Vietnam Airlines đã được kiểm tra và xét nghiệm lần 1 dương tính với Covid-19 vào ngày 12/3. Sáng cùng ngày, TP.Hà Nội triệu tập cuộc họp gấp của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 do có diễn biến mới liên quan đến dịch bệnh. “Có trường hợp tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines trong chuyến bay từ London (Anh) chiều ngày 8/3, về Nội Bài sáng 9/3, đã được xác định dương tính với Covid-19”, ông Chung nói. Trước diễn biến mới liên quan đến dịch bệnh, ông Chung chỉ đạo các sở ngành, quận huyện phải có giải pháp mạnh mẽ hơn để rà soát những người có liên quan trên hai chuyến bay VN54 của hãng hàng không Việt Nam Airlines từ Anh về Việt Nam trong ngày 2/3 và ngày 9/3.

Ảnh minh họa. lịch trình của bệnh nhân thứ 45 này. Theo đó, tiếp viên này đã xin nghỉ phép ngay sau khi trở về Hà Nội vào sáng ngày 9/3. Cụ thể, sau khi từ Sân bay Nội Bài về địa chỉ 200 Nguyễn Sơn, bệnh nhân đã ở phòng 401 và đã đi ăn ở ngõ 148 Nguyễn Sơn, sau đó đã ở khách sạn tại địa chỉ 304 đường Cổ Linh, Long Biên.

Tối muộn 10/3, tiếp viên có triệu chứng như ho ít, thân nhiệt cao nên lập tức thông báo với Đoàn tiếp viên, đồng thời gọi điện đến đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19 của Sở Y tế Hà Nội để nhận hướng dẫn.

Sáng 11/3, bệnh nhân đi khám tại Trung tâm y tế hàng không, chiều 11/3 đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 bằng xe Grab. Trong quá trình di chuyển bệnh nhân đều đeo khẩu trang.

Theo Vietnam Airlines, ngày 12/3, sau khi kết quả xét nghiệm được công bố, hãng lập tức khoanh vùng và báo cáo với nhà chức trách danh sách các phi công, tiếp viên, nhân viên và hành khách liên quan để có phương án xử lý kịp thời. Khu vực làm việc của Đoàn tiếp viên tại miền Bắc cũng được tiến hành khử trùng ngay sau đó. Chuyến bay tiếp viên này thực hiện cũng đã được khử trùng toàn bộ khu vực của phi hành đoàn, khoang hành khách và hầm hàng ngay sau khi hạ cánh.

Như vậy, tới thời điểm này, tổng số ca bệnh Covid-19 tại Việt Nam là 45 trường hợp, trong đó 16 người đã được điều trị khỏi hoàn toàn. Hiện trong số 45 bệnh nhân đã ghi nhận có 29 người đang điều trị tại bệnh viện.

Video "Cố tình lây virus Corona có thể bị tử hình". Nguồn: VTC Now.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định cho tất cả học sinh các cấp từ mầm non đến THCS, dạy nghề nghỉ đến hết 29/3. Riêng học sinh THPT nghỉ đến hết 22/3.

Trưa 13/3, UBND TP.HCM cũng quyết định cho học sinh TP.HCM nghỉ đến ngày 5/4.

Nhiều tỉnh, thành trên cả nước cũng thay đổi lịch nghỉ của học sinh. Quảng Ninh chỉ đạo kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/3 đến hết ngày 29/3 để phòng tránh dịch Covid-19. UBND tỉnh Cà Mau quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT (cả GDTX) công lập, ngoài công lập nghỉ đến hết ngày 29/3.

Còn tỉnh Bình Phước thông báo cho trẻ mầm non, học sinh Tiểu học và THCS (các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập) tiếp tục nghỉ học từ ngày 15-28/3 (2 tuần). Sở GD&ĐT Nghệ An thông báo học sinh mầm non, tiểu học của cả tỉnh nghỉ học đến hết ngày 22/3. Trong khi đó, học sinh THCS, THPT trên địa bàn toàn tỉnh trở lại đi học bình thường từ ngày 16/3.