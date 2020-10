“Búp bê” Nga ăn 7 bữa/ngày để sở hữu cơ bắp cuồn cuộn

Julia Vins sinh năm 1996, cao 1,65 m và sở hữu cơ bắp cuồn cuộn khiến nhiều đấng mày râu chăm tập gym cũng phải ao ước. Cô là cái tên nổi tiếng trong làng thể hình thế giới nhờ khuôn mặt khá giống búp bê cùng thân hình của vận động viên chuyên nghiệp. Julia sở hữu thân hình lực lưỡng và có phần nam tính. Trang cá nhân của cô gái người Nga có gần 900.000 người theo dõi. Đây là nơi Julia chia sẻ đam mê tập gym với bạn bè và người hâm mộ. Nữ vận động viên xinh đẹp người Nga khiến nhiều nam giới phải ghen tỵ với bắp tay to cùng thân hình cường tráng. Cô từng chia sẻ trên trang cá nhân về bí quyết tăng cơ bắp để giúp những người cùng sở thích có thể thực hiện một cách dễ dàng. "Để có cánh tay to, bạn cần tập trung vào việc tập luyện cơ tam đầu (triceps). Bởi vì cơ này phát triển nhanh, tập luyện đơn giản. Đây là cơ bắp to khỏe, thích trọng lượng lớn. Vì vậy, cần tập luyện với khối lượng và cường độ cao. Đừng sử dụng các bài tập quá cụ thể. Quan trọng nhất, bạn phải tập thường xuyên", Julia Vins đưa ra lời khuyên. Ngoài việc tập luyện, Julia chú trọng đến vấn đề dinh dưỡng. Cùng với việc sử dụng các chất tăng cơ, cô bổ sung nhiều vitamin và protein. "Dinh dưỡng đóng một phần quan trọng trong sự tiến bộ. Chế độ ăn là chìa khóa để cải thiện. Để đảm bảo nhận được mọi chất dinh dưỡng cần thiết, tôi tuân theo chế độ ăn uống cân bằng, với nhiều nguồn thực phẩm khác nhau và giải quyết bất kỳ sự thiếu hụt nào bằng các chất bổ sung phù hợp", cô chia sẻ với Prozis. Nữ vận động viên 24 tuổi ăn 7 bữa một ngày, trong đó có 2 bữa ăn nhẹ trước khi tập luyện và đi ngủ. Các bữa ăn chính của cô thường có ức gà, rau và trứng. Cô gái 24 tuổi hiện giữ kỷ lục thế giới khi gánh thành công mức tạ 252 kg ở hạng cân 63 kg nữ và hướng tới mục tiêu gánh mức 280 kg. Cô từng chia sẻ muốn tập luyện thể hình để giúp người trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời phá bỏ định kiến môn thể thao này không dành cho phái nữ. Dù trông vẻ ngoài khá nam tính nhưng trên thực tế, nữ vận động viên này rất điệu đà. Tuy nhiên, vì body lực lưỡng bị cho là như Hecquin nên khiến người đẹp sinh năm 1996 này gặp không ít khó khăn khi chọn trang phục. Julia luôn thể hiện vẻ nữ tính vốn có những lúc ngoài phòng tập. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Thực hư tế bào gốc tại các cơ sở làm đẹp". Nguồn: VTV24.

