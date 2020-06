Bún mắm cua thối Gia Lai, nghe tên “bốc mùi” nhưng ăn cực ngon

Bún thối hay bún mắm cua thối được cho là món ăn nổi tiếng ở Pleiku bởi hương vị đặc biệt. Chính bởi mùi hương lạ này mà món ăn kén người hơn rất nhiều so với các loại bún cua khác ở Việt Nam. Với những ai không quen, chỉ cần đi ngang qua quán bún mắm cua “thối” cũng có thể ngửi thấy mùi thum thủm của cua đồng, ủ một đêm cho lên men. Bún mắm cua thối là sự pha trộn giữa mắm cua, thịt ba chỉ, măng, chả, nem chua, da heo chiên giòn, bánh phồng tôm, rau sống… Nhiều thực khách cho rằng, nếu bỏ qua được cảm giác ban đầu, thì thưởng thức bún cua thối lại có vị ngon riêng, khác biệt, cảm nhận vị mằn mặn, cay cay, là lạ. Món bún làm từ gạo là nguyên liệu chính ăn cùng với nước lèo cua. Nước lèo cua tuy có mùi khó chịu nhưng lại đậm đà khó quên bởi vị ngọt từ cua đồng, thêm vào đó là vô số gia vị. Dùng cùng với bún là bánh phồng tôm, tóp mỡ cháy giòn, da heo chiên giòn, hành phi dầu đậu nành, bún mắm cua còn được ăn kèm chả, nem và rau sống các loại… Món ăn không thể thiếu mắm nêm và ớt bằm, do món ăn có vị tanh nên càng cay càng ngon. Trộn một ít rau sống, vắt chanh, thêm ớt... đấy là cách thưởng thức bún cua thối đúng chuẩn. Nhờ sự hòa quyện của cái chua chua, cay the nồng nàn này mà tôn lên "mùi thơm" đặc trưng của món ăn. Nếu can đảm bỏ qua những nỗi nghi ngại về hình thức lẫn mùi vị, bạn sẽ nhận được một trải nghiệm vô cùng mới lạ. Điểm nhấn của món ăn nằm ở cái mằn mặn của nước dùng hòa lẫn trong miếng thịt béo béo hay chả dai giòn. Vừa cho vào miệng, mùi "thơm" đã vội xộc lên nhưng từ từ dung hòa bằng chút cay the tinh tế. Tuy món ăn gây nhiều tranh cãi vì độ nặng mùi nhưng phải công nhận bún cua thối đã góp phần tạo nên sự đặc sắc cho nền ẩm thực của Pleiku. Ở Pleiku, có nhiều hàng bán bún cua thối, nhưng có tiếng nhất phải kể đến quán bún Chi trên đường Phùng Hưng. Dù chỉ là một quán nhỏ trong hàng loạt quán xá trong chợ nhưng nhờ mùi vị đặc trưng nên rất dễ nhận ra. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

