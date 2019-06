Bồi bổ sức khỏe với loạt món ngon, bài thuốc tốt từ hạt sen

Chè hạt sen, đậu đỏ: Hạt sen tươi 150g, đậu đỏ 200g ngâm 3-5 giờ, trần bì ngâm nở, đường phèn. Cho trần bì nấu mềm, thêm đậu đỏ hầm 20 phút, cuối cùng thêm hạt sen nấu nhừ và cho đường ăn. Món chè hạt sen đậu đỏ có tác dụng bổ tỳ trị tả, tốt cho đường ruột, cải thiện chức năng hấp thu, dưỡng tâm an thần, ích thận cố tinh, chống lão hóa, tăng cường chức năng tim mạch, an thai và tốt với người bị di tinh.Chè hạt sen long nhãn gồm 200g hạt sen, nhãn, đường phèn. Cách thực hiện: Nhãn bóc bỏ vỏ và hột, chú ý nhẹ nhàng lấy vỏ không làm rách thịt nhãn để có thể lồng hạt sen vào bên trong. Hạt sen rửa sạch, ngâm nước để mềm. Nấu hạt sen trên bếp khoảng 20 phút, khi thấy hạt sen chín mềm thì cho đường phèn vào nấu tiếp trên lửa nhỏ trong khoảng 5 phút để đường tan và ngấm đều vào hạt sen, thì tắt bếp. Sau đó dùng rây vớt hạt sen ra bát, lồng từng hạt vào trong thịt nhãn. Đun nước lại thật sôi thì cho nhãn lồng hạt sen vào nấu khoảng 2 phút. Cháo hạt sen bắp bò: Đỗ xanh đãi sạch. Bắp bò rửa sạch thái lát thịt bò miếng vừa ăn. Cho thịt bò vào nồi, thêm nước lạnh vào ngập mặt thịt rồi thêm ít muối vào đun sôi sau đó để nhỏ lửa ninh đến khi thịt chín mềm. Sau đó bạn rửa sạch hạt sen, đun nước sôi thì thả hạt sen vào đun khoảng từ 15 – 20 phút thì cho đỗ xanh vào đun cùng đến khi đỗ xanh và hạt sen mềm. Món cháo hạt sen này vô cùng bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe của cả nhà. Cháo hạt sen, tim lợn: Gạo tẻ hoặc nếp 100g, tim lợn 1 cái thái miếng, hạt sen 60g, long nhãn 10g, 1 miếng gừng, một chút nấm kim châm, hạt nêm, gia vị. Cho gạo, hạt sen, long nhãn vào nồi nước nấu nhừ, thêm nấm, gừng, đun 5 phút, cuối cùng cho tim lợn và nêm gia vị, chín là được, Món cháo này có tác dụng bổ tâm ích tỳ, an thần bổ não, tốt cho người huyết áp cao, động mạch vành, mất ngủ, hay mộng mị ... Cháo hạt sen, bí đao, thịt lợn: Gạo tẻ 50g, thịt lợn 50g băm nhỏ, bí đao 80g thái sợi, gừng 2 lát, hạt sen rửa sạch bỏ tâm, câu kỷ tử, dầu mè, gia vị. Cho gừng vào nồi phi vàng với dầu mè, rồi cho thịt lợn vào xào 5 phút, rồi cho bí đao, hạt sen, gạo nấu nhừ, nêm gia vị vừa ăn. Món cháo có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, trừ tâm hỏa, muộn phiền, an thần, dưỡng tâm, lợi tiểu, trị phù thũng... Hạt sen hầm dạ dày lợn: Hạt sen 50g bỏ tâm, nhét vào dạ dày lợn, hầm mềm vớt ra, thái miếng, cho ra đĩa, rắc hành, gừng, tỏi, dầu ăn, gia vị ăn, có tác dụng ích khí bổ hư, kiện tỳ ích vị, tốt cho thai phụ bị phù thũng nhẹ. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Chè hạt sen, đậu đỏ: Hạt sen tươi 150g, đậu đỏ 200g ngâm 3-5 giờ, trần bì ngâm nở, đường phèn. Cho trần bì nấu mềm, thêm đậu đỏ hầm 20 phút, cuối cùng thêm hạt sen nấu nhừ và cho đường ăn. Món chè hạt sen đậu đỏ có tác dụng bổ tỳ trị tả, tốt cho đường ruột, cải thiện chức năng hấp thu, dưỡng tâm an thần, ích thận cố tinh, chống lão hóa, tăng cường chức năng tim mạch, an thai và tốt với người bị di tinh. Chè hạt sen long nhãn gồm 200g hạt sen, nhãn, đường phèn. Cách thực hiện: Nhãn bóc bỏ vỏ và hột, chú ý nhẹ nhàng lấy vỏ không làm rách thịt nhãn để có thể lồng hạt sen vào bên trong. Hạt sen rửa sạch, ngâm nước để mềm. Nấu hạt sen trên bếp khoảng 20 phút, khi thấy hạt sen chín mềm thì cho đường phèn vào nấu tiếp trên lửa nhỏ trong khoảng 5 phút để đường tan và ngấm đều vào hạt sen, thì tắt bếp. Sau đó dùng rây vớt hạt sen ra bát, lồng từng hạt vào trong thịt nhãn. Đun nước lại thật sôi thì cho nhãn lồng hạt sen vào nấu khoảng 2 phút. Cháo hạt sen bắp bò: Đỗ xanh đãi sạch. Bắp bò rửa sạch thái lát thịt bò miếng vừa ăn. Cho thịt bò vào nồi, thêm nước lạnh vào ngập mặt thịt rồi thêm ít muối vào đun sôi sau đó để nhỏ lửa ninh đến khi thịt chín mềm. Sau đó bạn rửa sạch hạt sen, đun nước sôi thì thả hạt sen vào đun khoảng từ 15 – 20 phút thì cho đỗ xanh vào đun cùng đến khi đỗ xanh và hạt sen mềm. Món cháo hạt sen này vô cùng bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe của cả nhà. Cháo hạt sen, tim lợn: Gạo tẻ hoặc nếp 100g, tim lợn 1 cái thái miếng, hạt sen 60g, long nhãn 10g, 1 miếng gừng, một chút nấm kim châm, hạt nêm, gia vị. Cho gạo, hạt sen, long nhãn vào nồi nước nấu nhừ, thêm nấm, gừng, đun 5 phút, cuối cùng cho tim lợn và nêm gia vị, chín là được, Món cháo này có tác dụng bổ tâm ích tỳ, an thần bổ não, tốt cho người huyết áp cao, động mạch vành, mất ngủ, hay mộng mị ... Cháo hạt sen, bí đao, thịt lợn: Gạo tẻ 50g, thịt lợn 50g băm nhỏ, bí đao 80g thái sợi, gừng 2 lát, hạt sen rửa sạch bỏ tâm, câu kỷ tử, dầu mè, gia vị. Cho gừng vào nồi phi vàng với dầu mè, rồi cho thịt lợn vào xào 5 phút, rồi cho bí đao, hạt sen, gạo nấu nhừ, nêm gia vị vừa ăn. Món cháo có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, trừ tâm hỏa, muộn phiền, an thần, dưỡng tâm, lợi tiểu, trị phù thũng... Hạt sen hầm dạ dày lợn: Hạt sen 50g bỏ tâm, nhét vào dạ dày lợn, hầm mềm vớt ra, thái miếng, cho ra đĩa, rắc hành, gừng, tỏi, dầu ăn, gia vị ăn, có tác dụng ích khí bổ hư, kiện tỳ ích vị, tốt cho thai phụ bị phù thũng nhẹ. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.