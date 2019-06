Bỏ túi 9 bí kíp giúp làn môi hồng luôn xinh tươi mềm mại

Hạn chế sử dụng son môi: Son thường chứa các loại hóa chất không tốt cho môi. Bạn chỉ nên sử dụng son khi cần thiết nhất. Bạn có thể lựa chọn các loại son môi có thành phần Shea butter, Vitamin E, dầu jojoba để dưỡng ẩm cho môi. Nếu phải sử dụng thường xuyên, hãy ưu tiên chọn son dưỡng thay vì son màu. Cấp nước cho môi: Môi rất dễ bị tác động vì môi trường bên ngoài. Để lấy lại làn môi mềm mịn, bạn cần phải khôi phục độ ẩm tự nhiên của môi bằng cách uống nhiều nước, đặc biệt là vào mùa Đông. Ngoài ra, chế độ ăn uống những loại thực phẩm chứa nhiều nước như dưa leo, dưa hấu, cam, bưởi và chanh cũng sẽ giúp đôi môi được duy trì độ ẩm. Đừng liếm môi hay cắn môi: Bạn nghĩ liếm môi sẽ giúp giữ ẩm đôi môi? Các bác sỹ chuyên khoa khuyên bạn không nên làm vậy, bởi nước miếng có xu hướng làm mất độ ẩm của môi, dẫn tới khô môi, thậm chí làm môi xỉn màu. Thói quen cắn môi cũng dễ làm môi bị tổn thương. Thay vào đó, bạn nên mang theo bên mình thỏi son dưỡng để có thể bảo vệ làn môi xinh. Sử dụng son môi có chỉ số chống nắng (SPF): Nếu phải đi ra ngoài thường xuyên, hãy sử dụng son môi có SPF để bảo vệ làn môi trước tác động của tia UV, nguyên nhân hàng đầu khiến môi xỉn màu. Tẩy da chết môi ít nhất 1 tuần/lần: Các tế bào môi cũng sẽ trải qua quá trình liên tục thay thế lớp tế bào chết bên ngoài bằng các lớp tế bào mới bên trong. Việc loại bỏ các tế bào chết 1 tuần/lần sẽ giúp môi mềm, mịn hơn. Bạn có thể trộn dầu ôliu với đường để tẩy da chết cho môi, sau đó thoa nhẹ một lớp son dưỡng mà bạn thích để giữ ẩm.Lấy lại độ ẩm trên môi: Thiếu độ ẩm sẽ dẫn tới các vấn đề cho đôi môi, vì thế phòng ngừa là cách tốt hơn cả. Rắc một lớp phấn bột lên khăn tay và thấm chúng lên môi, sau đó, phủi nhẹ. Điều này sẽ giúp làn môi lấy lại độ ẩm. Ngăn ngừa các vết nhăn quanh môi: Các nếp nhăn quanh môi xuất hiện do tiếp xúc nhiều với ánh nắng, tuổi tác hay do hút thuốc. Nếu bạn hút thuốc, thì bỏ thuốc là giải pháp duy nhất. Đối với 2 trường hợp còn lại, bạn cần chắc chắn là môi được cấp ẩm bằng ác loại kem có chứa các thành phần chống lão hóa như retinol. Loại bỏ các mụn rộp: Sự xuất hiện của mụn rộp là do virus herpes đơn dạng type 1 gây nên. Khoảng 90% số người trên thế giới đều có loại virus này nhưng ở dạng không hoạt động. Khi môi tiếp xúc với ánh nắng quá nhiều hoặc khi bạn bị ốm hay căng thẳng, chúng mới nổi lên thành các mụn rộp. Để loại bỏ các mụn rộp “đáng ghét” này bạn có thể sử dụng thuốc mỡ hay kem có thành phần từ chanh. Tự làm hỗn hợp dưỡng môi tại nhà: Làn môi hồng mềm mại là điều ai cũng muốn có. Bạn có thể trộn một chút dầu quả hạnh với mật ong, đắp lên môi, mát-xa nhẹ nhàng rồi để qua đêm. Để trị khô môi hay nẻ môi, bạn có thể trộn Vaselin với dầu ôliu, sử dụng 3-4 lần/ngày. Hỗn hợp nước chanh và glycerin khi sử dụng qua đêm thường xuyên cũng sẽ giúp bạn có đôi môi rạng rỡ hơn.

Hạn chế sử dụng son môi: Son thường chứa các loại hóa chất không tốt cho môi. Bạn chỉ nên sử dụng son khi cần thiết nhất. Bạn có thể lựa chọn các loại son môi có thành phần Shea butter, Vitamin E, dầu jojoba để dưỡng ẩm cho môi. Nếu phải sử dụng thường xuyên, hãy ưu tiên chọn son dưỡng thay vì son màu. Cấp nước cho môi: Môi rất dễ bị tác động vì môi trường bên ngoài. Để lấy lại làn môi mềm mịn, bạn cần phải khôi phục độ ẩm tự nhiên của môi bằng cách uống nhiều nước, đặc biệt là vào mùa Đông. Ngoài ra, chế độ ăn uống những loại thực phẩm chứa nhiều nước như dưa leo, dưa hấu, cam, bưởi và chanh cũng sẽ giúp đôi môi được duy trì độ ẩm. Đừng liếm môi hay cắn môi: Bạn nghĩ liếm môi sẽ giúp giữ ẩm đôi môi? Các bác sỹ chuyên khoa khuyên bạn không nên làm vậy, bởi nước miếng có xu hướng làm mất độ ẩm của môi, dẫn tới khô môi, thậm chí làm môi xỉn màu. Thói quen cắn môi cũng dễ làm môi bị tổn thương. Thay vào đó, bạn nên mang theo bên mình thỏi son dưỡng để có thể bảo vệ làn môi xinh. Sử dụng son môi có chỉ số chống nắng (SPF): Nếu phải đi ra ngoài thường xuyên, hãy sử dụng son môi có SPF để bảo vệ làn môi trước tác động của tia UV, nguyên nhân hàng đầu khiến môi xỉn màu. Tẩy da chết môi ít nhất 1 tuần/lần: Các tế bào môi cũng sẽ trải qua quá trình liên tục thay thế lớp tế bào chết bên ngoài bằng các lớp tế bào mới bên trong. Việc loại bỏ các tế bào chết 1 tuần/lần sẽ giúp môi mềm , mịn hơn. Bạn có thể trộn dầu ôliu với đường để tẩy da chết cho môi, sau đó thoa nhẹ một lớp son dưỡng mà bạn thích để giữ ẩm. Lấy lại độ ẩm trên môi: Thiếu độ ẩm sẽ dẫn tới các vấn đề cho đôi môi, vì thế phòng ngừa là cách tốt hơn cả. Rắc một lớp phấn bột lên khăn tay và thấm chúng lên môi, sau đó, phủi nhẹ. Điều này sẽ giúp làn môi lấy lại độ ẩm. Ngăn ngừa các vết nhăn quanh môi: Các nếp nhăn quanh môi xuất hiện do tiếp xúc nhiều với ánh nắng, tuổi tác hay do hút thuốc. Nếu bạn hút thuốc, thì bỏ thuốc là giải pháp duy nhất. Đối với 2 trường hợp còn lại, bạn cần chắc chắn là môi được cấp ẩm bằng ác loại kem có chứa các thành phần chống lão hóa như retinol. Loại bỏ các mụn rộp: Sự xuất hiện của mụn rộp là do virus herpes đơn dạng type 1 gây nên. Khoảng 90% số người trên thế giới đều có loại virus này nhưng ở dạng không hoạt động. Khi môi tiếp xúc với ánh nắng quá nhiều hoặc khi bạn bị ốm hay căng thẳng, chúng mới nổi lên thành các mụn rộp. Để loại bỏ các mụn rộp “đáng ghét” này bạn có thể sử dụng thuốc mỡ hay kem có thành phần từ chanh. Tự làm hỗn hợp dưỡng môi tại nhà: Làn môi hồng mềm mại là điều ai cũng muốn có. Bạn có thể trộn một chút dầu quả hạnh với mật ong, đắp lên môi, mát-xa nhẹ nhàng rồi để qua đêm. Để trị khô môi hay nẻ môi, bạn có thể trộn Vaselin với dầu ôliu, sử dụng 3-4 lần/ngày. Hỗn hợp nước chanh và glycerin khi sử dụng qua đêm thường xuyên cũng sẽ giúp bạn có đôi môi rạng rỡ hơn.