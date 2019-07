Bố giết con 4 tháng tuổi vì khóc nhiều: Lý giải nguyên nhân trẻ nhũ nhi quấy khóc

Nguyên nhân khiến trẻ liên tục quấy khóc



Quấy khóc ở trẻ em rất thường gặp, nhất là trẻ nhũ nhi (dưới 1 tuổi). Thường bé khóc vì một nguyên nhân nào đó gây đau đớn, khó chịu hoặc không thoải mái trong người... Các nguyên nhân khiến trẻ quấy khóc hay gặp là đói, tã lót ướt hoặc dơ bẩn, nhiệt độ nóng quá hoặc lạnh quá, bé đòi bế hoặc bé khóc khi cảm thấy không được khỏe trong người do có những triệu chứng bất thường hay bệnh lý cụ thể cần được khám và tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa.

Khi bé quấy khóc nhiều và kèm các triệu chứng sau đây, bố mẹ nên đưa bé đi khám ở bác sĩ nhi khoa:

Chướng bụng, đầy hơi

Tiêu máu

Bú ít hoặc bỏ bú

Quấy khóc liên tục trên 2 giờ

Nếu trẻ quấy khóc liên tục trên 2 giờ, bố mẹ cần đưa bé đến cơ sở y tế ngay. Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài những nguyên nhân trên thì nhóm trẻ này có hệ tiêu hóa còn non nớt, chưa hoàn thiện, dễ thiếu hụt men lactase và một số men cần thiết khác giúp tiêu hóa đường lactose có trong sữa. Sự kém tiêu hóa lactose sẽ tạo khí dư trong ruột, dẫn đến trướng bụng, đầy hơi, gây cho trẻ cảm giác khó chịu nên quấy khóc.

Mặc dù quấy khóc là chuyện rất thường gặp ở trẻ nhỏ, tuy nhiên nếu trẻ quấy khóc nhiều cũng để lại một số vấn đề cho mẹ và cả cho bé, đặc biệt là khi mẹ bế đu đưa mạnh để dỗ bé nín có thể gây hội chứng rung lắc ở trẻ em (shaken baby symptom) ảnh hưởng nghiêm trọng hệ thần kinh của bé.

Cách xử lý khi trẻ quấy khóc

Cách xử trí khi trẻ quấy khóc đơn giản nhất là cố gắng giữ bình tĩnh. Thái độ bình tĩnh trước tiếng khóc của trẻ sẽ giúp bạn tỉnh táo nhận ra những thông điệp mà bé muốn chuyển tải. Dỗ dành con bằng giọng nói nhẹ nhàng.

Khám phá sức mạnh của sự vuốt ve. Khi cảm thấy bất an, bé thường muốn được cha mẹ vuốt ve để lấy lại bình tĩnh. Vuốt ve giúp bé bớt căng thẳng và có được cảm giác an toàn. Khi thấy an toàn, bé sẽ tự bình tĩnh trở lại. Hãy cố gắng bồng bế bé nhiều hơn, điều này có thể làm giảm bớt những cơn khóc của trẻ.