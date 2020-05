Bộ ảnh “cute lạc lối” của những em bé sơ sinh khi ngủ

Nhiếp ảnh gia Mandy đã hóa trang cho những đứa trẻ thành nhân vật được yêu thích trong bộ phim sitcom “Friends” đình đám của Mỹ và chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu đó. Mandy cho biết, cô ấy đã chụp ảnh trẻ sơ sinh trong 3 năm qua nhưng chưa bao giờ thử chụp các bức ảnh theo chủ đề như thế này trước đây. Do đó, nữ nhiếp ảnh gia Mỹ đã hợp tác với bạn bè và người cố vấn Melissa Stynski để thực hiện bộ ảnh độc đáo này. Khi chụp ảnh những bé sơ sinh vẫn đang ngủ ngon lành và dễ thương. Đứa bé đang yêu vẫn say giấc nồng trong khi nhiếp ảnh gia thực hiện bộ hình. Nhiếp ảnh gia Sandi Ford, 35 tuổi, ở London, Anh cũng có một bộ ảnh tương tự về sự đáng yêu của trẻ sơ sinh. Sandi đặt các bé trong tư thế thoải mái nhất để chúng tự do thể hiện cảm xúc. Bức ảnh trẻ sơ sinh biểu thị một loạt cảm xúc khác nhau, từ hạnh phúc, mạnh mẽ đến tò mò và ngạc nhiên. Nhiếp ảnh gia Sandi cố gắng nắm bắt sự ngây thơ của các em trong mỗi bức hình. Hầu hết các người mẫu nhỏ hơn 2 tuần tuổi giúp Sandi dễ dàng tạo dáng chụp ảnh. Một điều gì đó đã vô tình làm em bé cười khi ngủ. Hầu hết các bé không thức dậy khi Sandi chụp ảnh, thậm chí chúng tiếp tục ngủ sau khi nhiếp ảnh gia chụp xong.

