Bitcoin Coffee VN giả mạo báo chí... lừa dối khách về giảm cân Bitcoin Detox

Bitcoin Coffee Việt Nam không chỉ "liều lĩnh" bán ra thị trường nhãn hàng Bóc tách chất béo Bitcoin Detox Bitcoin hay Bitcoin Coffee Detox không rõ nguồn gốc, chưa được Cục An toàn thực phẩm công bố sản phẩm (cấp phép), mà công ty này còn trắng trợn lừa dối khách hàng khi mượn danh báo chí tung hô sản phẩm của mình. Theo tìm hiểu của

Loạt bài viết "Báo chí nói gì về chúng tôi" đều là GIẢ MẠO!

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, để tạo niềm tin cho người tiêu dùng, trang web bitcoincoffee.vn có hẳn mục “Báo chí nói gì về chúng tôi”, với các bài viết “lừa dối” người tiêu dùng là sản phẩm được báo chí ca ngợi. Thế nhưng, một thực tế là, các bài viết trong mục này đa phần là "giả mạo", "mạo danh báo chí mà không biết xấu hổ".

Cụ thể, bài viết “Bitcoin Coffee đồng hành cùng dàn siêu mẫu trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Tommy Nguyễn”, cuối bài viết có dẫn nguồn trích dẫn từ bài viết “Chất” trang phục dạ hội NTK Tommy Nguyễn dành cho người mẫu Trinh Ken” - được đăng trong mục Thời trang của trang web được đặt tên là "Tạp chí điện tử Sao Star Online - saostar.online”.

Tiếp tục tra cứu, phóng viên phát hiện “Tạp chí điện tử Sao Star Online” mà Bitcoin Coffee Việt Nam dẫn đăng bài là "hàng nhái" Tạp chí điện tử Saostar (saostar.vn). Trang web này được phát triển bởi THD MEDIA và đang trong quá trình thử nghiệm để chờ xin giấy phép...

Các bài viết với lời lẽ quảng cáo "trên trời" trong mục "Báo chí nói gì về chúng tôi" - trang web bitcoincoffee.vn

Không dừng ở đó, b ài viết “Thương hiệu Bitcoin Coffee ra đời đe dọa thị trường cà phê Việt” được dẫn nguồn từ trang Saozone.net nhưng link đến trang này chỉ nhận được dòng chữ “Sorry, but the page you are looking for doesn't exist.” (PV tạm dịch: Xin lỗi, trang bạn đang tìm kiếm không tồn tại)!!!

Bài viết “Tham vọng của chuỗi thương hiệu Bitcoin Coffee đầu tiên trên thế giới?” dẫn đến trang http://phunucuocsong.vn báo lỗi 404 – Article not found (PV: không tìm thấy bài báo).

Trong khi đó, bài viết này được đăng trên trang https://tiepthigiadinh.com.vn. Tuy nhiên, đây là trang web “nhái” lại tên thương hiệu của trang tin điện tử tổng hợp Tiếp thị gia đình có địa chỉ tại https://tiepthigiadinh.vn/

Như vậy có thể thấy tất cả các trang web hiện đăng những bài viết của Bitcoin Coffee VN đều không phải là trang tin điện tử được cấp phép hay báo chí chính thống. C hưa cần nói đến Bitcoin Coffee Việt Nam đang dối trá mượn danh báo chí, mà thậm chí còn tiết lộ thêm thông tin cho cơ quan chức năng về một trang web "hàng dỏm", nhái tạp chí điện tử chính thống - Tạp chí điện tử Saostar (saostar.vn)!!!

Dối trá tới mức tự nhận Bitcoin Detox - sản phẩm giảm cân an toàn số 1 tại Việt Nam - nói “không” với chất cấm Sibutramine”

Cũng trong mục “Báo chí nói gì về chúng tôi” trên trang http://bitcoincoffee.vn còn có bài viết “Bitcoin Detox giải pháp giảm cân mới không chứa chất cấm Sibutramine”, theo tìm hiểu của phóng viên, bài viết không dẫn đến bất kỳ một trang thông tin nào và tra cứu trên công cụ Google Search cũng không thấy bất kỳ bài báo nào có tiêu đề tương tự.

Bài viết đưa ra những thông tin về tác hại của chất cấm Sibutramine đối với cơ thể, đồng thời khẳng định “Bitcoin Detox là dự án với ý tưởng giảm cân từ cà phê sạch, nguyên chất 100% tự nhiên, không hóa chất gây hại sức khỏe”, hay “Bitcoin Detox - sản phẩm giảm cân an toàn số 1 tại Việt Nam - nói “không” với chất cấm Sibutramine”.

Hình ảnh trong bài viết và lời khẳng định "chắc nịnh" - nói "không" với chất cấm Sibutramine

Tuy nhiên, toàn bộ nội dung bài viết chỉ là những thông tin tự khẳng định của Bitcoin Coffee, chứ không hề có bằng chứng khoa học như kết quả kiểm nghiệm không chứa chất cấm hay chứng nhận an toàn thực phẩm từ cơ quan chức năng.

Trước đó, như Kiến Thức đưa tin, c ác sản phẩm Bóc tách chất béo Bitcoin, Bitcoin Detox, Bitcoin Coffee Detox của Bitcoin Coffee Việt Nam đều không có tên tuổi ghi nhận trên hệ thống tra cứu giấy phép của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế.

Là sản phẩm không phép, không rõ nguồn gốc nhưng Bóc tách chất béo Bitcoin, Detox Bitcoin, Bitcoin Coffee Detox vẫn được quảng cáo rầm rộ trên các trang web https://medium.com/@boctachchatbeoonline; http://boctachchatbeo.vn/; http://bitcoincoffee.vn và các fanpage facebook như: Bóc tách chất béo – Cafe Bitcoin Việt Nam (@boctachchatbeogiamcanantoan); Bóc tách chất béo Bitcoin; Bóc tách chất béo; Bitcoin_detox_cafe giảm cân-tăng cân (@bitcoin.boc.tach.chat.beo.giam.can); Café Bitcoin Detox…

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.