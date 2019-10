Biết những tác hại này, bạn chắc chắn sẽ không bao giờ muốn xăm hình

Một trong những tác hại phổ biến nhất khi xăm hình đó chính là tình trạng nhiễm trùng. Ảnh: ytimg. Đôi khi, tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn làm cho nhiễm trùng sâu gây viêm quầng, hoại thư, nhiễm trùng máu. Ảnh: pinimg. Nguyên nhân của việc nhiễm trùng này là do việc khử trùng da cũng như dụng cụ không kỹ càng dẫn đến tụ cầu vàng (Staphylococcus Aureus) hoặc khuẩn Pseudomonas sinh sôi nhiều. Ảnh: washingtonpost. Không chỉ vậy, xăm hình còn khiến bạn dễ có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, C, bệnh phong, bệnh lao, thậm chí là HIV. Ảnh: ytimg. Đáng sợ hơn, mực xăm được sử dụng để xăm hình cực kỳ độc hại. Ảnh: cdn. Một nghiên cứu của Úc cho thấy 20% số mực xăm chứa các chất gây ung thư. Ảnh: jsonline. Đặc biệt, trong thành phần của màu mực phổ biến nhất hiện nay là mực đen, có đến 83% là chất gây ung thư. Ảnh: stayglam. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy trong mực xăm có bari, đồng, thủy ngân cũng như những chất hóa học độc hại khác. Ảnh: wp. Những loại mực xăm có chứa kim loại có thể phản ứng với quá trình chụp cộng hưởng từ, do đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh. Ảnh: improb. Ngoài ra, việc xăm hình còn có khả năng làm thay đổi cơ chế tiết mồ hôi - một cơ chế rất quan trọng vì nó giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Ảnh: blogspot.

Một trong những tác hại phổ biến nhất khi xăm hình đó chính là tình trạng nhiễm trùng. Ảnh: ytimg. Đôi khi, tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn làm cho nhiễm trùng sâu gây viêm quầng, hoại thư, nhiễm trùng máu. Ảnh: pinimg. Nguyên nhân của việc nhiễm trùng này là do việc khử trùng da cũng như dụng cụ không kỹ càng dẫn đến tụ cầu vàng (Staphylococcus Aureus) hoặc khuẩn Pseudomonas sinh sôi nhiều. Ảnh: washingtonpost. Không chỉ vậy, xăm hình còn khiến bạn dễ có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, C, bệnh phong, bệnh lao, thậm chí là HIV. Ảnh: ytimg. Đáng sợ hơn, mực xăm được sử dụng để xăm hình cực kỳ độc hại. Ảnh: cdn. Một nghiên cứu của Úc cho thấy 20% số mực xăm chứa các chất gây ung thư. Ảnh: jsonline. Đặc biệt, trong thành phần của màu mực phổ biến nhất hiện nay là mực đen, có đến 83% là chất gây ung thư. Ảnh: stayglam. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy trong mực xăm có bari, đồng, thủy ngân cũng như những chất hóa học độc hại khác. Ảnh: wp. Những loại mực xăm có chứa kim loại có thể phản ứng với quá trình chụp cộng hưởng từ, do đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh. Ảnh: improb. Ngoài ra, việc xăm hình còn có khả năng làm thay đổi cơ chế tiết mồ hôi - một cơ chế rất quan trọng vì nó giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Ảnh: blogspot.