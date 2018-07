Biết chàng "thầm thương trộm nhớ" qua vài dấu hiệu đơn giản

1. Có siêu năng lực: Tình yêu có thể mang đến cho chúng ta siêu năng lực, đó là do sự tăng tiết hormone oxytocin trong cơ thể. Chúng ta cảm thấy ít đau hơn những nỗi đau về mặt thể xác. Đó là lý do tại sao mọi người có thể làm bất cứ điều gì cho người họ yêu. 2. Tâm trạng hơi tiêu cực: Nhầm lẫn, căng thẳng, thay đổi tâm trạng, chán ăn và mệt mỏi là dấu hiệu ai đó đang yêu. Khi yêu một ai đó, nồng độ cortisol trong cơ thể thay đổi, khiến người ta dễ lo âu, bồn chồn hơn. Điều này chỉ diễn ra vào giai đoạn đầu khi bạn đang yêu. Nếu mối quan hệ này bền vững hơn, sự thay đổi này sẽ kết thúc. 3. Mắt mở to hơn: Đôi mắt giúp chúng ta biết được cảm xúc của người đối diện. Theo các nhà khoa học, khi yêu, mắt của chúng ta sẽ giãn to hơn khi gặp người ấy. 4. Xương khỏe hơn: Một nghiên cứu của Đại học California ở Los Angeles cho thấy nam giới đã kết hôn hoặc đang có mối quan hệ lâu dài (đặc biệt là những người trên 25 tuổi) có xương chắc khỏe hơn. Tình yêu không chỉ giúp chúng ta hạnh phúc, mà còn có lợi cho sức khỏe. 5. Đỏ mặt không kiểm soát được: Khi đứng trước đối tượng mình có tình cảm, nhiều người thường bị đỏ mặt. Nhà tâm lý học Ray Crozier cho hay, đỏ mặt là một phản ứng tâm lý biểu lộ sự ngại ngùng, lo lắng về những cảm xúc đang có sắp bị lộ. Người đỏ mặt rất chân thật nhưng không kém phần ý nhị. 6. Thay đổi giọng nói: Khi yêu, giọng nói của người ấy sẽ thay đổi. Theo một nghiên cứu, khi một người phụ nữ nói với người yêu của mình, giọng nói của cô trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng một nghiên cứu khác lại cho hay phụ nữ có xu hướng nói giọng trầm và rung để trở nên hấp dẫn hơn. 7. Thay đổi hormone: Khi yêu, nồng độ hormone trong cơ thể thay đổi. Hormone oxytocin tăng khiến người đàn ông trở nên lãng mạn, dịu dàng và chu đáo hơn. Còn hormone testosterone khiến phụ nữ dễ bị kích thích và nhiều khao khát với nửa kia hơn.

1. Có siêu năng lực: Tình yêu có thể mang đến cho chúng ta siêu năng lực, đó là do sự tăng tiết hormone oxytocin trong cơ thể. Chúng ta cảm thấy ít đau hơn những nỗi đau về mặt thể xác. Đó là lý do tại sao mọi người có thể làm bất cứ điều gì cho người họ yêu. 2. Tâm trạng hơi tiêu cực: Nhầm lẫn, căng thẳng, thay đổi tâm trạng, chán ăn và mệt mỏi là dấu hiệu ai đó đang yêu. Khi yêu một ai đó, nồng độ cortisol trong cơ thể thay đổi, khiến người ta dễ lo âu, bồn chồn hơn. Điều này chỉ diễn ra vào giai đoạn đầu khi bạn đang yêu. Nếu mối quan hệ này bền vững hơn, sự thay đổi này sẽ kết thúc. 3. Mắt mở to hơn: Đôi mắt giúp chúng ta biết được cảm xúc của người đối diện. Theo các nhà khoa học, khi yêu, mắt của chúng ta sẽ giãn to hơn khi gặp người ấy. 4. Xương khỏe hơn: Một nghiên cứu của Đại học California ở Los Angeles cho thấy nam giới đã kết hôn hoặc đang có mối quan hệ lâu dài (đặc biệt là những người trên 25 tuổi) có xương chắc khỏe hơn. Tình yêu không chỉ giúp chúng ta hạnh phúc, mà còn có lợi cho sức khỏe. 5. Đỏ mặt không kiểm soát được: Khi đứng trước đối tượng mình có tình cảm, nhiều người thường bị đỏ mặt. Nhà tâm lý học Ray Crozier cho hay, đỏ mặt là một phản ứng tâm lý biểu lộ sự ngại ngùng, lo lắng về những cảm xúc đang có sắp bị lộ. Người đỏ mặt rất chân thật nhưng không kém phần ý nhị. 6. Thay đổi giọng nói: Khi yêu, giọng nói của người ấy sẽ thay đổi. Theo một nghiên cứu, khi một người phụ nữ nói với người yêu của mình, giọng nói của cô trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng một nghiên cứu khác lại cho hay phụ nữ có xu hướng nói giọng trầm và rung để trở nên hấp dẫn hơn. 7. Thay đổi hormone: Khi yêu, nồng độ hormone trong cơ thể thay đổi. Hormone oxytocin tăng khiến người đàn ông trở nên lãng mạn, dịu dàng và chu đáo hơn. Còn hormone testosterone khiến phụ nữ dễ bị kích thích và nhiều khao khát với nửa kia hơn.