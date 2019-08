Biến chứng nguy hiểm lên não khi chủ quan với bệnh viêm xoang

Ảnh minh họa

Lồi mắt vì viêm xoang

Ông N.T.T bị viêm xoang mãn tính đã lâu, nhức đầu liên tục và mắt bên phải bị đau nhức, mờ dần. Ông đã đi điều trị nhiều lần ở một số nơi nhưng bệnh không giảm mới đến Bệnh viện Tai mũi họng TƯ khám. Trước khi vào viện, mũi của ông thường xuyên chảy mủ đục. Vào viện khám, bác sĩ chẩn đoán ông bị viêm đa xoang mãn tính hai bên. Và thật không ngờ, tình trạng mắt hiện tại là do biến chứng viêm xoang mãn tính đã lâu của ông.

Cách đây không lâu, Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba cũng đã cấp cứu cho bệnh nhi 9 tuổi bị biến chứng của viêm mũi xoang cấp. Mắt trái bị đẩy lồi ra trước, hạn chế vận động nhãn cầu, thị lực còn 2/10. Các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu mở các xoang và mở vào ổ mắt dẫn lưu áp xe.

Theo BS Đào Trung Dũng – Khoa Tai mũi họng (BV Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba), các biến chứng ở mắt xảy ra do viêm xoang cũng rất phức tạp, đặc biệt là biến chứng áp xe ổ mắt. Lúc này, mủ tạo lập đầy bên trong mô ổ mắt, đẩy nhãn cầu lồi ra, mi mắt sưng nề và người bệnh sẽ bị đau nhức mắt dữ dội. Biến chứng ổ mắt do viêm mũi xoang không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến giảm thị lực, nguy cơ mù lòa cao.

Đồng quan điểm, BSCKI Nguyễn Đình Tuấn (Bệnh viện Đa khoa Medlatec) cho biết, nhiều người vẫn nghĩ viêm xoang là bệnh tạm thời và sẽ tự khỏi nên có tâm lý chủ quan không tích cực chữa. Rất nhiều trường hợp chỉ vào viện khi bệnh đã trở nặng. Nếu không điều trị sớm, viêm xoang sẽ kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe và có những biến chứng nguy hiểm như: Viêm dây thần kinh, viêm màng não, áp xe não, viêm xương…có thể đe dọa đến tính mạng của người bệnh.

Viêm xoang là tình trạng nhiễm trùng của màng niêm mạc lót trong lòng các xoang dẫn tới phù nề, thu hẹp đường kính các lỗ xoang làm cho mủ và dịch viêm ứ đọng trong xoang do không thoát được ra ngoài.

Nguyên nhân hàng đầu gây viêm xoang cấp tính là do nhiễm trùng (vi khuẩn, virus, nấm); do viêm nhiễm đường mũi họng (viêm họng, viêm amidan, viêm mũi) hoặc do bệnh sâu răng, viêm lợi lan truyền sang các khoang gây viêm cấp. Bên cạnh đó, viêm xoang cấp còn do dị ứng với vi sinh vật và các chất gây dị ứng. Nếu mắc bệnh kéo dài hơn 12 tuần và tái phát nhiều lần là viêm xoang mãn tính.

Những dấu hiệu điển hình cảnh báo viêm xoang

Theo các chuyên gia, các bệnh lý tai mũi họng nói chung và viêm xoang nói riêng thường có tính chất lai rai. Người bệnh bên cạnh việc ý thức điều trị sớm cần phải quyết tâm điều trị. Khi đã bỏ dở điều trị thì việc điều trị về sau thường phức tạp và bệnh có thể gây những biến chứng khó lường như trên.

Viêm xoang do virus bệnh thường tự hết. Nhưng trường hợp này rất dễ bị bội nhiễm vi trùng và chuyển từ viêm xoang cấp tính sang mãn tính. Nếu viêm xoang do vi trùng, hiệu quả điều trị tùy độc lực của vi trùng, có nhạy với thuốc kháng sinh nhiều hay ít và tùy vào có làm thông thoáng lỗ thông mũi xoang tốt hay không. Còn viêm xoang do nấm đã hình thành u nấm trong xoang buộc phải phẫu thuật lấy hết nấm ra mới khỏi, việc dùng thuốc lúc này không có tác dụng.

Theo BSCKI Nguyễn Đình Tuấn, người bệnh cần chú ý đến những dấu hiệu điển hình của bệnh để đi điều trị sớm. Theo đó, người bệnh có các dấu hiệu:

Đau nhức: Tùy thuộc xoang bị viêm ở vùng nào, cảm giác đau nhức sẽ xuất hiện ở vùng đó. Nếu bị viêm xoang hàm sẽ cảm thấy đau nhức ở vùng má, viêm xoang trán thì đau nhức khu vực ở giữa 2 lông mày và đau trong một khung giờ nhất định. Nếu viêm xoang sàng trước, người bệnh sẽ cảm thấy đau nhức ở giữa 2 mắt, nếu viêm xoang sàng sau và xoang bướm sẽ cảm thấy nhức trong sâu và vùng gáy

Chảy dịch mũi: Dịch thường đặc, có màu vàng, nâu hoặc xanh, có mũi tanh hoặc hôi

Điếc mũi: Ngửi không thấy mùi, thường là do viêm nặng, gây phù nề nhiều, mùi không thể len lỏi đến các thần kinh khứu giác.

Ngoài ra, người bệnh có thể kèm theo dấu hiệu đau đầu, có thể có sốt, cảm giác chóng mặt hay choáng váng, đau xung quanh vùng mắt theo từng cơn và nhịp mạch đập. Mỗi khi hắt hơi mạnh thường rất đau, người bệnh không thể tập trung, không muốn ăn.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi bị viêm xoang mọi người không nên tự ý điều trị bằng thuốc tán, mẹo dân gian như uống nước mật ong, nhỏ tỏi… vào mũi. Thực tế, đã có nhiều trường hợp tiền mất tật mang khiến bệnh trở nặng hơn vì những mẹo này.

Để biết chính xác mức độ bệnh và nguyên nhân do đâu, người bệnh cần đến các cơ sở chuyên khoa tai mũi họng để được thăm khám cụ thể. Tùy theo tình hình bệnh mà bác sĩ có hướng xử lý đúng.