Bí quyết sở hữu làn da lão hóa ngược của nữ chính “Hạ cánh nơi anh”

Đã gần 20 năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nhưng Son Ye Jin vẫn giữ được vị trí trong lòng khán giả nhờ tài năng cũng như diện mạo trẻ đẹp, làn da lão hóa ngược. Cô được khán giả yêu mến đặt nhiều danh xưng mỹ miều như: tình đầu quốc dân, nữ thần của mọi nữ thần,... Gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1982 tái xuất trong phim truyền hình Hạ cánh nơi anh (tên tiếng Anh: Crash landing on you). Ở tuổi 38, nhan sắc Son Ye Jin không có quá nhiều thay đổi so với những năm đầu mới vào nghề. Cô vẫn gây chú ý mỗi khi xuất hiện tại sự kiện nhờ làn da tươi tắn, sáng bóng như thủy tinh. Ye Jin cho biết cô không chăm sóc da quá cầu kỳ cũng như không có đủ thời gian để có thể áp dụng đủ 10 bước skincare như hầu hết các cô gái Hàn Quốc vẫn làm. Ye Jin chú trọng vào khâu làm sạch da, dưỡng ẩm và chống nắng. "Tôi thích những gì đơn giản. Trước kia tôi thường đắp mặt nạ 1 - 2 lần một tuần nhưng giờ tôi cố gắng thực hiện nó hàng ngày để bổ sung độ ẩm cho da. Vì có làn da dầu nên tôi vẫn cần sử dụng sữa rửa mặt vào buổi sáng. Còn buổi tối thì dù bận rộn đến mấy cũng cần làm sạch da thật kỹ", nữ diễn viên khẳng định. Khi cần đi sự kiện, mặt nạ như món đồ cứu cánh kịp thời cho cô vì chứa nhiều dưỡng chất. Nữ diễn viên 8X cho biết điều này giúp cô tiết kiệm thời gian. Bên cạnh đó, serum cũng là sản phẩm không thể thiếu trong quá trình dưỡng da của Son Ye Jin. Cô bôi serum sau khi đắp mặt nạ. Cô sử dụng huyết thanh của thương hiệu làm đẹp Skin Inc. Nữ chính phim Hạ cánh nơi anh luôn che chắn da mỗi khi ra ngoài: "Tôi luôn thoa kem chống nắng mỗi khi ra đường. Ngoài ra, tôi thường thoa một lớp mỏng BB cream hoặc kem nền bởi chúng cũng có tác dụng bảo vệ làn da khỏi tác hại từ tia UV. Với tôi, điều đó tốt hơn là để mặt mộc hoàn toàn". Ngoài ra, Ye Jin còn duy trì thói quen uống từ 2 - 3 lít nước mỗi ngày nhằm duy trì độ ẩm cho cơ thể. Bên cạnh đó, cô luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, đảm bảo cơ thể được ngủ đủ giấc, đồng thời bổ sung trái cây tươi cùng các loại vitamin, giúp ích cho làn da trong công cuộc ngăn ngừa lão hóa. Mỹ nhân 8X cũng tuân thủ chế độ ăn uống giàu chất xơ và vitamin để giúp làn da luôn mịn màng và vóc dáng săn chắc. Bên cạnh đó, một nguyên tắc được Ye Jin duy trì là không ăn gì 3 tiếng trước khi đi ngủ để đảm bảo cơ thể không tích trữ mỡ thừa. Khi di chuyển bằng máy bay nhiều giờ, Ye Jin thường mang theo xịt khoáng cùng mặt nạ giấy để đối phó với tình trạng da thiếu ẩm. Cô cũng thường xuyên dùng gel lô hội để làm dịu da sau khi làm việc nhiều giờ dưới trời nắng hoặc đi biển. Bên cạnh quy trình chăm sóc da tối giản, Ye Jin đã duy trì thói quen tập pilates suốt 10 năm qua. Ngoài lợi ích về vóc dáng, bộ môn này góp phần không nhỏ giúp “chị đẹp” giảm bớt căng thẳng, tăng cường tuần hoàn máu, nhờ đó giữ được làn da tươi tắn, hồng hào. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt . Nguồn: VTC.

