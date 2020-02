Bí quyết lấy lại vóc dáng gợi cảm của bà mẹ một con Lan Phương

Dù đã bước sang tuổi 36 và là mẹ một con song nữ diễn viên “Nàng dâu order” vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào cùng vóc dáng gợi cảm. Lan Phương cho biết, cô nỗ lực giảm cân từ sau khi sinh, hiện cân nặng chỉ còn 48 kg. Ngoài việc tập thể dục, cô có chế độ ăn hợp lý, hạn chế tinh bột, uống nhiều nước. Vóc dáng săn chắc và nuột nà của Lan Phương khiến khán giả tò mò bí quyết làm đẹp của nữ diễn viên. Lan Phương tiết lộ, cô duy trì thói quen tập Muay Thái. Đây được xem là môn thể thao quốc gia của Thái Lan và được biết đến với tên "Quyền tự do Thái". Môn võ này được thực dụng trong lối đánh tự do rất dữ dội, khốc liệt hơn mọi môn võ khác. Đây là bộ môn ít kỹ thuật và được rất nhiều đối tượng luyện tập, từ trẻ nhỏ tới người lớn hay người trung niên... đều dễ dàng thực hiện. Bằng các động tác sử dụng chân rất nhiều trong các đòn tấn công, Muay Thái giúp bạn nâng cao sức mạnh của đôi chân, tăng cơ và cổ cũ một tinh thần chiến đấu hết mình. Với những người khá bận rộn như Lan Phương, thay vì duy trì các buổi tập đều đặn với gym hay yoga để đốt calo thì việc thực hiện Muay Thái với số buổi ít hơn, giúp tiết kiệm về thời gian mà hiệu quả tương đương. Đây là môn võ được các chuyên gia sức khỏe bình chọn top 1 về đốt calo. Bạn chỉ cần tập Muay Thái liên tục trong khoảng 2 tháng kết hợp với với chế độ dinh dưỡng và khoa học, có thể giảm được khoảng 10 – 15 kg. Còn đối với những ai đã có thân hình tương đối cơ bắp và khoẻ mạnh, việc tập luyện Muay Thai giúp tăng cường sự dẻo dai và độ bền, cơ thể săn chắc. Bên cạnh tập luyện, Lan Phương còn thực hiện chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Bài tập khiến cơ thể mất nước do ra nhiều mồ hôi nên trước khi tập 30 phút cần ăn nhẹ như bánh mỳ, miến xào... Sau đó bổ sung lượng nước mất đi bằng nước lọc, nước trái cây. Đây là cách thanh lọc cơ thể hiệu quả giúp bạn cải thiện làn da tốt hơn vì theo đường mồ hôi, chất độc sẽ được đào thải ra ngoài. Ngoài ra, các món ăn giàu chất dinh dưỡng, protein từ trứng, cá, bò... cần được nạp đầy đủ trong các bữa ăn. Với những người giảm cân, cần được tư vấn kỹ lưỡng hơn với phác đồ cụ thể cho từng bữa ăn, tránh hao hụt sức lực, ảnh hưởng sức khỏe. Nhờ chăm chỉ tập thể dục và ăn uống điều độ nên vóc dáng của Lan Phương luôn đạt số đo chuẩn, khiến bao cô gái ao ước. Ảnh: FBNV. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

