Bí quyết làm trắng da, tóc mềm mượt chỉ với nước vo gạo

Nước vo gạo lâu nay đã được chị em truyền tai nhau về khả năng làm đẹp da, chăm sóc tóc mềm mượt. Một nguyên liệu chăm sóc tóc, da tự nhiên không tốn kém lại rất an toàn và đem lại hiệu quả cao.

Nước gạo có thể được chuẩn bị dễ dàng bằng cách giữ lại phần nước vo gạo mà không cần dùng cách đun sôi.

Nước vo gạo chứa các axit amin và vitamin B, C và E rất tốt cho tóc và da. Nước gạo có thể thu được từ việc đun sôi hoặc sau khi vo gạo được tận dụng để làm đẹp.



Nước gạo chứa tinh bột giúp tóc mềm mượt và khỏe mạnh hơn. Nó cũng chứa các protein và carbohydrate có thể dễ dàng làm sáng da và ngăn ngừa một số dấu hiệu lão hóa sớm. Vì vậy, chúng ta hãy xem nó thực sự có lợi cho tóc và da của bạn như thế nào sau đây:

1. Lợi ích của nước gạo đối với tóc

Nước gạo có lợi trong việc loại bỏ tóc xoăn rối và tóc dễ gãy rụng. Các protein có trong nước gạo sẽ nuôi dưỡng mái tóc của bạn khỏe mạnh từ sâu bên trong.

Trộn 1 phần nước gạo với 3 phần nước. Trước tiên hãy gội đầu và sau đó đổ nước gạo pha loãng lên tóc. Mát xa nhẹ nhàng trên da đầu và tóc trong khoảng 10 phút. Sau đó gội đầu lại với nước sạch.

Để bước chăm tóc đầy đủ hơn, bạn có thêm thêm vài giọt tinh dầu như tinh dầu hoa oải hương, dầu hương thảo.

Để có kết quả nhanh hơn và tốt hơn nên gội đầu với nước gạo khoảng hai lần hoặc ba lần một tuần.

2. Nước vo gạo giúp làm trắng da, se khít lỗ chân lông

Thông thường, những người có da nhờn phải đối mặt với vấn đề lỗ chân lông to hoặc lỗ chân lông nhiều và lộ rõ. Lỗ chân lông to có thể dễ bị nổi mụn hơn do khiến phái nữ đau đầu tìm cách khắc phục.

Tuy nhiên, đã có nước gạo giúp bạn khắc phục vấn đề này. Nước gạo giúp thu nhỏ lỗ chân lông, duy trì độ cân bằng pH của da. Nước gạo cũng giúp làn da đàn hồi, căng mịn hơn nếu chăm chỉ sử dụng.

3. Hướng dẫn cách dùng nước vo gạo chăm sóc da

Cách làm trắng da: Bạn có thể rửa mặt với nước vo gạo bằng cách dùng tay sạch và rửa mặt với nước vo gạo, vừa rửa mặt vừa mát xa nhẹ nhàng trong khoảng 10-15 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước bình thường. Lặp lại điều này mỗi ngày trước khi đi ngủ để có kết quả tốt hơn.

Đối với da bị viêm: Nước gạo chứa tinh bột giúp trị bệnh viêm da và kích ứng da.Để loại bỏ kích ứng da hay viêm da, hãy thêm một nước vo gạo vào bồn tắm pha loãng cùng với nước ấm. Ngâm mình trong bồn tắm nước vo gạo khoảng 15-20 phút. Lặp lại điều này cho đến khi bạn nhận thấy một sự khác biệt rõ rệt.



Loại bỏ tế bào chết bằng nước gạo: Nước gạo giúp loại bỏ tế bào chết và cải thiện làn da từ sâu bên trong. Ngoài ra, nó giúp loại bỏ độc tố khác ra khỏi da cùng với việc cải thiện độ đàn hồi của da giúp làm sáng và căng mịn da.