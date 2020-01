Bí quyết giúp Binnie (Oh My Girl) sở hữu vòng eo bé xíu chưa đến 50cm

Binnie chưa bao giờ công bố số đo vòng hai của mình song nhìn vào các hình ảnh trên sân khấu và đời thường của cô nàng, dễ dàng nhận ra vòng eo bé xíu khiến nữ thần tượng thường xuyên phải buộc áo, túm váy để cho vừa với cơ thể. Cao chỉ nhỉnh hơn 1m60 chút xíu, nặng 49kg, yếu tố khiến thành viên nhóm nhạc Oh My Girl sinh năm 1997 ghi điểm trong mắt người hâm mộ không chỉ là gương mặt xinh xắn như nhân vật truyện tranh mà còn bởi vòng hai siêu nhỏ, từng được mệnh danh là nhỏ nhất làng nhạc K-pop. Để sở hữu vòng eo siêu nhỏ, ước chừng chưa đến 50cm, Binnie phải nhịn miệng những món yêu thích như mì ramen, bánh gạo cay, gần như chỉ bầu bạn với ức gà, rau xanh, hoa quả ít đường và nước lọc… Binnie từng áp dụng một chế độ ăn kiêng chỉ gồm có ức gà và rau củ quả trong các bữa ăn hàng ngày. Bữa sáng và tối thường chỉ có salad rau xanh, còn bữa trưa là ức gà và tráng miệng bằng lê tươi. Cô nàng từng áp dụng chế độ ăn kiêng kiểu này suốt 1 tháng để có thể giảm cân nhanh chóng. Sở dĩ Binnie lựa chọn ức gà vì đây là loại thực phẩm giúp siết cơ và đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Trong ức gà có chứa nhiều protein nên giúp tăng cảm giác no lâu hơn và duy trì nhiều hoạt động trong ngày. Còn rau củ quả trong món salad thường được Binnie kết hợp ăn mỗi ngày để tăng cường chất xơ và giúp đào thải độc tố trong cơ thể ra ngoài. Song song với việc ăn kiêng lành mạnh, Binnie cũng nói không với thói quen ăn vặt. Cô từng rất mê mẩn hai món ăn quen thuộc của Hàn Quốc là bánh gạo cay và mì ramen nhưng khi bắt đầu giảm cân, Binnie sẽ không đụng tới hai món này. Dù bận rộn tới mấy thì Binnie cũng không quên chuyện uống nước trong ngày. Việc uống đủ 2 lít nước mỗi ngày giúp da dẻ Binnie mịn màng, hồng hào hơn, từ đó cũng giúp cơ thể trao đổi chất tốt nên vòng 2 không có chút mỡ dư thừa nào tồn đọng lại. Bên cạnh việc ăn kiêng, nữ ca sĩ Hàn cũng rất chăm chỉ tập luyện hàng ngày. Ngoài tập vũ đạo cùng các thành viên Oh My Girl, Binnie còn tập luyện trong phòng tập để duy trì những đường cong chuẩn trên cơ thể của mình. Cùng với việc ăn kiêng để có thân hình mảnh mai, vòng eo con kiến, nữ thần tượng 21 tuổi cũng chăm chút cho làn da bằng cách đắp mặt nạ mỗi tối trước khi đi ngủ, dùng kem chống nắng hàng ngày và hạn chế makeup khi không phải lên sân khấu. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

