Bí quyết giữ vóc dáng nóng bỏng của “chị đẹp” Son Ye Jin ở tuổi U40

Không chỉ thành công trên màn ảnh rộng, Son Ye Jin còn đang gây sốt trong phim “Hạ cánh nơi anh”. Ở tuổi 38, nữ diễn viên này vẫn giữ được vóc dáng nóng bỏng và trẻ trung như gái đôi mươi. Không ít người cho rằng, để giữ vóc dáng thon gọn, nuột nà có lẽ cô nàng phải tuân thủ chế độ ăn kiêng rất hà khắt. Tuy nhiên, thực tế thì "chị đẹp" không thực hiện bất cứ chế độ kiêng khem nào, càng không bao giờ nhịn ăn để giữ vóc dáng.Bí quyết giúp Son Ye Jin giữ dáng không phải dựa vào việc ăn uống mà hoàn toàn nhờ vào chế độ tập luyện thể dục. Son Ye Jin thường tập Pilates (phương pháp thể dục thẩm mĩ kết hợp một chuỗi những hoạt động có kiểm soát nhằm tăng cường sức khỏe và cơ bắp) ít nhất là 1 tiếng đồng hồ vào những hôm rảnh rỗi. Trong những bài tập Pilates, "tư thế lướt sóng" là bài tập mà Son Ye Jin vô cùng yêu thích. Bài tập này giúp tăng cường sức cho cơ đùi và giúp cơ thể dẻo dai hơn rõ rệt. "Chị đẹp" từng tiết lộ tư thế này chính là bí quyết đem lại cho cô vóc dáng hoàn hảo trong hai bộ phim My wife got married và Into the white night. "Chị đẹp" cho biết, cường độ tập luyện của cô được đẩy lên cao hơn gấp nhiều lần so với bình thường vì cơ thể cần thật mảnh mai để mặc váy ôm sát, khoe body... Đi kèm với đó, cô cũng cắt giảm ăn uống so với bình thường để giữ dáng nuột nà hơn trong lúc này. Tuy nhiên, khi không có sự kiện chính thức nào người đẹp lại quay về ăn uống thoải mái và dựa hoàn toàn vào việc tập thể dục để giữ dáng cũng như giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. Mỗi khi thấy mình đã ăn quá nhiều, Son Ye Jin thường chạy bộ sau đó. Chạy bộ theo Son Ye Jin là một cách giảm cân, giữ dáng hữu hiệu và việc vừa chạy bộ vừa hít thở không khí trong lành ở công viên còn giúp cô giải tỏa căng thẳng. Ngoài tập luyện, "chị đẹp" cũng luôn bổ sung các loại thực phẩm giàu chất xơ và vitamin để có đủ năng lượng hoạt động trong suốt cả ngày. Điều này không chỉ giữ dáng mà còn giúp Son Ye Jin có được làn da khỏe đẹp hơn tuổi thật 38 của cô. Để giữ được thần thái luôn rạng ngời cũng như sắc vóc đầy quyến rũ, Son Ye Jin thường tìm đến massage sau một ngày làm việc mệt nhoài. Massage khuôn mặt và body không chỉ giúp cô sở hữu làn da mềm mịn, thần sắc rạng ngời hơn mà còn khỏe mạnh hơn từ trong ra ngoài. Ảnh: Internet. Video "Loay hoay giảm cân sau Tết". Nguồn: VTC14.

