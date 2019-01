Bí quyết giữ vóc dáng gợi cảm như mỹ nữ “bạn gái Thần chết”

Yoo In Na nổi tiếng với các vai diễn trong High Kick Through the Roof, Queen In-hyun’s Man, My Love from the Star hay gần đây nhất là vai diễn “bạn gái Thần chết” trong phim Goblin. Ngoài tài năng diễn xuất, cô nàng còn thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi sở hữu vóc dáng gợi cảm, quyến rũ đến mức khó tin.

Yoo In Na sở hữu vóc dáng đồng hồ cát gợi cảm. Đã bước sang tuổi 36 song vẻ trẻ trung, đặc biệt là thân hình hoàn mỹ và làn da mịn như nhung của “bạn gái Thần chết" vẫn khiến người ta xao xuyến. Ít ai biết rằng, bí quyết giữ vóc dáng gợi cảm của Yoo In Na khá đơn giản. Đặt báo thức để uống…nước lọc Theo chia sẻ của Yoo In Na thì hầu hết mọi người đều ý thức được tác dụng của nước lọc với cơ thể nhưng không phải ai cũng làm được điều đơn giản là uống đủ nước hàng ngày. Vậy nên, Yoo In Na đặt báo thức cho từng khung giờ trong ngày và cứ khi chuông báo thức, nhắc nhở kêu, cô lại uống một ly nước lớn. Thói quen này được mỹ nhân 36 tuổi duy trì trong nhiều năm và theo cô thì chỉ cần uống đủ nước, bạn sẽ nhìn thấy sự khác biệt sau từ 2-3 ngày. Ăn nhiều bắp cải, không ăn cơm trắng Cơm trắng là thành phần chính trong bữa ăn của nhiều gia đình châu Á nhưng Yoo In Na lại không mặn mà bởi nó thực chất không chứa nhiều dưỡng chất. Thay vì cơm trắng nhiều tinh bột, Yoo In Na thường ăn cơm nấu từ gạo lứt, nhưng cũng ăn hạn chế, chỉ ăn tối đa 1 bát/ngày. Ngoài ra, mỹ nữ Hàn này đặc biệt thích ăn bắp cải vì giàu chất xơ, lại nhanh no, giảm tối đa cảm giác thèm ăn vặt. Tại Hàn Quốc, nơi mà bắp cải là thành phần chính trong loại kim chi phổ biến nhất. Ăn vặt lành mạnh Yoo In Na ăn vặt khá nhiều trong một ngày. Đồ ăn vặt của cô hầu hết đều lành mạnh, bao gồm các loại hoa quả ít đường và ngũ cốc nguyên hạt. Tuy nhiên, thời điểm ban đêm, nữ diễn viên sẽ hạn chế mọi loại thực phẩm, kể cả đồ ăn vặt, dù có lành mạnh đến đâu đi chăng nữa. Nhờ thói quen này, Yoo In Na luôn sở hữu vòng eo thon thả sau nhiều năm gia nhập làng giải trí. Tự nghĩ bài tập giữ dáng

Những bài tập giữ dáng của cô nàng phim Goblin chỉ cần dùng một chiếc khăn, thế là đã sẵn sàng cho việc tập luyện. Yoo In Na thường tập ngay tại nhà chứ không cần đến phòng tập nhưng vẫn có được thân hình thon thả với những đường cong hoàn hảo.

Yoo In Na thường tập nhiều những động tác gập người, đứng lên ngồi xuống, động tác con mèo trong yoga giúp kéo căng toàn bộ phần lưng. Những bài tập này giúp lưng thon đẹp, săn chắc hông đồng thời phô trương cơ thể hoàn hảo và rèn luyện sự linh hoạt của cơ thể.